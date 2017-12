Miles de Papá Noel recorren las calles de Madrid para recibir a la Navidad

Madrid, 10 dic (EFE).- Alrededor de 7.000 corredores vestidos de Papá Noel (los adultos) y Elfos (los niños) han recorrido las calles del centro de Madrid hoy con motivo de la tradicional Carrera de Papa Noel, que ha contado con el medallista olímpico Fermín Cacho como padrino.

Según ha informado la organización del certamen, los 7.000 corredores han vestido de rojo los cinco kilómetros de esta carrera cuya salida y meta se han ubicado en el Paseo del Prado, en la plaza de Murillo, con un recorrido hasta la glorieta de Emilio Castelar, y vuelta.

En esta edición los corredores María Anaya Martínez y Luis Figueroa García-Cubillana han sido los primeros en cruzar la meta de una de las citas más familiares del calendario deportivo. El medallista olímpico Fermín Cacho ha sido el padrino de esta edición, y ha recibido el "Papá Noel de oro" en homenaje al 25 aniversario de su oro olímpico en Barcelona 92.

"Me lo he pasado genial, no se me ocurre una forma mejor de arrancar la Navidad que con una fiesta deportiva tan familiar y emotiva como la que hemos vivido hoy. Es muy bonito seguir recibiendo tanto cariño 25 años después de mi oro olímpico", ha dicho en atleta soriano en declaraciones recogidas por la organización.

La Carrera de Papa Noel de El Corte Inglés ha colaborado con la Fundación INTHEOS -con la donación de un euro por cada inscripción- un proyecto orientado a niños enfermos de cáncer para ayudar en la búsqueda de los mejores tratamientos específicos para cada uno de ellos.