Benabbou y Teresa Urbina, campeones de España con mínimas para el Mundial

Melilla, 20 ene (EFE).- Houssame Edine Benabbou (Marathon de Madrid) y María Teresa Urbina (FC Barcelona) se han proclamado este sábado campeones de España de medio maratón, en ambos casos con marca mínima para participar en el Mundial de Valencia del próximo 24 de marzo, en la competición disputada en Melilla.

Benabbou cruzó la meta con un tiempo 1h03:54 (la mínima mundialista es 1h04:30) y Urbina con 1h13:38 (mínima: 1h14:30), mientras que también lograron las mínimas para el Mundial Santiago Camilo Raúl (Añares La Rioja) y Jaume Leiva (Irunwithleiva), segundo y tercero en hombres, y Elena Loyo (Bilbao Atletismo) e Irene Pelayo (Piélagos), que completaron el podio en mujeres.

En la prueba melillense, clasificatoria para el Mundial de Valencia, participaron 150 corredores en las categorías absoluta y máster, en un recorrido urbano sobre asfalto de 21.097 metros de distancia.

El hispanomarroquí Benabbou marchó durante toda la carrera en el grupo de cabeza, compuesto por nueve corredores, aunque en los últimos kilómetros consiguió una ligera ventaja sobre sus adversarios para entrar en solitario en la meta.

El campeón aventajó en 21 y 22 segundos, respectivamente, a Santiago Camilo Raúl y a Jaume Leiva.

En féminas se impuso la cacereña María Teresa Urbina, del FC Barcelona, con un tiempo de 1.13:38, mientras que la segunda y la tercera posición se las adjudicaron Elena Loyo (Bilbao Atletismo) e Irene Pelayo, con un crono de 1.14:00 y 1.14:08, respectivamente.

En la categoría máster masculina, el gran vencedor fue Camilo Raúl Santiago, del Añares La Rioja, con un registro de 1.04:14, seguido por Mohamed Boucetta (Atletismo Albacete) y por Ignacio Cáceres Llorca (C.A. Carnicas), que entraron en meta con 1.06:35 y 1.08:38, respectivamente.

Además, la victoria femenina de la categoría máster ha sido para Elena Loyo Menayo, del Bilbao Atletismo, que paró el crono en 1.14:00, superando en tan solo 8 segundos de distancia a Irene Pelayo González (Piélagos) y en 36 segundos a Marta Esteban Poveda (C.A. Carnicas Serrano).

Benabbou, que ha mejorado su anterior marca de 1.04:37 con respecto a su última prueba nacional, se mostró "muy contento" por el triunfo y, sobre todo, por clasificarse para el Mundial.

Explicó que llegó al Nacional de Melilla "con la idea de lograr la mínima para el Mundial y de terminar la prueba entre los cuatro primeros para estar en la prueba de Valencia", y recalcó que ha cumplido con su "objetivo y, además", se ha "proclamado campeón de España".

El nuevo campeón de España dijo que pudo aguantar el ritmo impuesto por la liebre, contratada por la Federación Española y que le ayudó "hasta el kilómetros veinte".

Entonces, añadió, apretó "para llegar a meta en primera posición, aunque en el kilómetro doce" ya había comenzado a tirar, pero no se "atrevía a hacerlo al máximo porque aún faltaban 9 kilómetros por delante". "A partir del 14'5 pegué un tirón, vi que mis rivales se quedaron atrás y llegué a meta con todas mis fuerzas", subrayó.

Benabbou resaltó que es bastante joven para afrontar el Mundial, aunque lo conseguido es un premio. "Tengo 24 años y esta prueba requiere bastante madurez, pero se me está dando bastante bien esta distancia y voy a disfrutar muchísimo representando a España, aunque sobre todo es un premio para mí", dijo.

Por su parte, María Teresa Urbina aseguró que su victoria no fue nada fácil, pues en la lista de salida estaban "muy igualadas".

"Yo estaba un poco más fuera de lugar porque he debutado en un Campeonato de España. Me sentía un poco desubicada porque no controlo tanto las sensaciones, pero me he visto muy bien al final, aunque al principio he apretado algo y a partir del kilómetro 15 me he quedado sola, con todo el viento en contra, pero he sabido sufrir para ganar", resaltó.