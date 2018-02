La "zarina" de la pértiga, Isinbáyeva, da a luz a su segundo hijo

Moscú, 14 feb (EFE).- La rusa Yelena Isinbáyeva, doble campeona olímpica de salto con pértiga, anunció hoy que ha sido madre por segunda vez tras dar a luz a un niño.

"¡Buenos días, amigos! Quiero compartir con ustedes una noticia fantástica, nuestra familia ha crecido. He dado a luz a un niño y me he convertido en madre por segunda vez", escribió la deportista de 35 años, retirada en 2016.

Uno de los primeros en conocer la noticia feliz fue Yevgueni Trofímov, técnico y descubridor de Isinbáyeva.

"Sí, ha tenido un hijo está noche. Se siente bien, todo está bien. Me mandó un sms nada más dar a luz. Ahora soy dos veces 'abuelo'", dijo Trofímov a la agencia RIA Nóvosti.

Isinbáyeva y su marido Nikita Petinov fueron padres por primera vez en 2014, cuando la famosa deportista dio a luz a su primogénita Eva.

La doble campeona olímpica en Atenas y Pekín anunció su retirada del deporte en agosto de 2016, tras ser excluida -junto con el resto del equipo ruso de atletismo- de los Juegos de Río de Janeiro por las acusaciones de dopaje contra la Federación rusa.

Isinbáyeva, que aspiraba a colgarse su tercer oro en Río, explicó entonces que no veía sentido en seguir compitiendo y optaba por dedicar más tiempo a la familia.

"Después del nacimiento de mi hija los Juegos de Río aún tenían sentido. He sacrificado un tiempo que podía haber estado con mi hija. Y ahora este sueño me lo han arrebatado. Tengo ya 34 años y elijo a la familia", sentenció la "zarina".