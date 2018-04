Thelma Fuentes, la atleta que salta retos para llegar a unos Olímpicos

Guatemala, 2 abr (EFE).- Thelma Fuentes es la viva imagen de la constancia y el tesón: desde sus 1,64 m de estatura desea demostrar, en una disciplina para altas como el triple salto, que los tópicos son un lastre que caen por su propio peso.

A sus 25 años, esta joven menuda y ágil es uno de los nombres propios del salto guatemalteco y sueña con brincar sobre todos los desafíos para llegar, algún día, a unos Juegos Olímpicos.

Coqueta y divertida, esta mujer sacrificada tuvo claro desde muy pequeña, con tan solo 13 años, que su vocación era el deporte. Primero en las carreras desde los 100 hasta los 400 metros. Recorría más de 120 kilómetros desde su Jalapa natal hasta la capital para competir.

Pero un día su entrenador le dijo que tendría más oportunidades de conseguir alguna medalla en otras disciplinas y, por cuestiones del azar, ahí encontró su verdadera pasión: "Me metí en salto largo y me gustó. Luego salto triple. Me encantó y me quedé enfocada".

Fue un flechazo. Amor a primera vista, de esos que se sienten en solo diez segundos. Tanto que con 16 años iba cada fin de semana con su padres hasta la capital para entrenar con la selección nacional, hasta que entró en la universidad. Entonces decidió mudarse para poder practicar todos los días.

Atrás dejó sus amigos, su familia, su antigua vida. Thelma es una mujer abnegada. Sabe que el sacrificio y el empeño son dos factores fundamentales para llegar lejos, tanto como ella quiera: "Lo único que importa es tener la voluntad de luchar por lo que uno quiere y las cosas se dan".

Conoce sus limitaciones, pero su perspicacia y sagacidad le abren los ojos para aprovechar sus virtudes. Es pequeña, mide 1,64, y en las competiciones mira "los ombligos de todas las demás". Que el paradigma es otro lo revela la estatura de la campeona mundial de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, 1,92 metros, o de la campeona olímpica, la colombiana Caterine Ibargüen, que mide 1,82.

Pero su tamaño no le impide a Thelma Fuentes soñar y estar entre las mejores. Solo la obliga a ser "más precisa, más rápida y más fuerte para compensar" que no tiene "esas grandes piernas".

Es por ello que sus ojos están puestos en la portuguesa Patricia Mamona, sexta en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 y oro en los Europeos de atletismo de ese mismo año: "Ella mide 1,65, más o menos lo que yo mido, y salta 14,50. Ese es mi modelo a seguir".

Pero también tiene ojos para Jonathan Edwards, el atleta británico especialista en triple salto que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y que tiene la plusmarca mundial de la especialidad, con 18,29 metros, desde 1995. En él ve la técnica y la constancia: "Incluso con 40 años estaba saltando".

No sabe si para entonces ella también seguirá en el mundo del deporte, pero Thelma, plata en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua, siente que ahora está "en otro nivel competitivo", en el que no descarta nada y en el que está dispuesta a ir a por todas.

"Ahorita siento que estoy en otro nivel. Tengo las metas claras y quiero clasificar para los Panamericanos", asegura con una sonrisa que destella esperanza en una entrevista con Efe.

Ese es el primer paso para llegar a los Juegos Olímpicos en una disciplina que requiere una combinación exacta y precisa entre potencia, velocidad y coordinación. Thelma lo sabe y no se rinde.

La esperanza y la ilusión, junto con el apoyo de su familia, son los engranajes de un motor que aún no ha dado el cien por cien y que busca seguir escribiendo las páginas de la historia del salto en Guatemala.

"Lo que más me gustaría es ser un ejemplo a seguir de que sí se puede", asegura rotunda, y añade: "Realmente todo es que uno quiera, si uno quiere no importa lo que midas, si eres alta, chiquita, flaca, grande... Lo único que importa es tener la voluntad de luchar por lo que uno quiere y las cosas se dan".

Un paradigma que, algún día, enseñará a sus hijos: "Si yo pude llegar aquí, ellos podrán llegar más lejos. Los apoyaré como han hecho mis papás conmigo toda la vida".

Mientras, Thelma, una mujer que tiene el salto en las piernas, en la cabeza y en el corazón, brincará por Guatemala, por su padre, por su madre y por su entrenador. Pero sobre todo, brincará por ella.

Por Patricia Pernas