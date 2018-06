Brundish y Noguera imponen su ley

Bajo unas condiciones meteorológicas variables, que dejaron ratos de sol, nubes, viento e, incluso, algunas gotas de agua, se disputó la V Edición del Nutrisport Half Triatlón Sevilla, primera de las sedes del circuito de la Copa de España de Triatlón de Media Distancia en un excelente ambiente, que reinó desde primera hora de la tarde.

En este escenario vencía la prueba el atleta británico Robert Brundish, que la completaba en un tiempo final de 4 horas 12 minutos y 44 segundos. El segundo clasificado y campeón de esta primera prueba de la Copa de España fue el estradense Cristóbal Dios, que entró en meta con un tiempo final de 4 horas 14 minutos y 16 segundos. La tercera plaza era para el madrileño César Pereira, con un registro de 4 horas 15 minutos y 50 segundos; y la cuarta posición de la general fue para el gallego Iñaki Pena-Manso, que paraba el crono en un tiempo final de 4 horas 16 minutos y 4 segundos, completando, así, el podio masculino de la Copa de España. Pereira lideró buena parte de la carrera y, tras los primeros sectores, aventajó en 9 minutos a sus perseguidores. No obstante, el madrileño pagó el esfuerzo en la carrera a pie y se vio superado por Brundish y Cristóbal Dios.

"He disfrutado de la prueba de principio a fin; me han encantado la carrera, los recorridos y el calor de la gente. Si, encima, subí al podio, no puedo pedir más", comentaba Cristóbal Dios, vencedor de esta primera cita de la Copa de España.

En categoría femenina venció Anna Noguera, que dominó la prueba con solvencia con una marca final de 4 horas 38 minutos y 2 segundos. Segunda clasificada fue la atleta local María Pujol, a 16 minutos y 48 segundos de la ganadota, mientras que tercera se proclamó Ana Caleya, con una marca final de 5 horas 5 minutos y 40 segundos. Noguera sentenció la prueba con un espectacular sector de ciclismo, que rubricó también marcando el mejor registro de la media maratón final.

En resumen, una espectacular carrera, donde el punto fuerte fue la entrega de un maillot finisher de diseño exclusive de la prueba a cada participante de Torré Sport Wear, y que el próximo 29 de abril volverá a alojar otra histórica prueba como es el XXII Sanitas Triatlón de Sevilla.

El Half Triatlón de Sevilla está organizado por OF SPORT, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón. Patrocinan Nutrisport y Europa FM.