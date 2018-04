Ana Peleteiro: "En un futuro me gustaría probar alguna carrera"

Madrid, 20 abr (EFE).- La atleta española de triple salto Ana Peleteiro afirmó este viernes que en un futuro le gustaría "probar alguna carrera" en la Feria del Deporte celebrada en IFEMA, con motivo de la Maratón de Madrid del próximo domingo.

"En un año que me tome de descanso, a lo mejor sí que me animó con alguna carrera, pero actualmente no", declaró a EFE Peleteiro.

Tras haber conseguido el bronce en el triple salto en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham (Inglaterra), confirmó que "hay que seguir entrenando, seguir mejorando y hacer lo mejor posible en el verano".

En referencia a la experiencia de haber entrenado con Yulimar Rojas, medallista olímpica venezolana, la atleta manifestó que se lo tomó como algo "muy positivo" y que cuanto más cerca esté de ella, más cerca va a estar de "conseguir mejorar la marca hecha hasta ahora".

"Sobre todo he aprendido a sufrir entrenando y a esforzarme mucho más", concluyó Ana Peleteiro. EFE