España quinta por equipos en 20 km, Álvaro Martín el mejor (octavo)

Shanghái (China), 6 may (EFE).- El extremeño Álvaro Martín fue el mejor español en la prueba de 20 km del Mundial de marcha por equipos, que se ha disputado en Taicang, y en la que España obtuvo el quinto puesto, uno más arriba que en la edición anterior.

La marcha de 20 km ratificó el dominio del atletismo asiático en esta edición de la antigua Copa del Mundo. Koki Ikeda, vencedor con un tiempo de 1h21:13, lideró al equipo de Japón, que se impuso con 12 puntos, seguido de Italia (29), China (42), Ecuador (47) y España (49).

Álvaro Martín, que consiguió la medalla de bronce hace dos años en la edición de Roma, volvió a ser el mejor español, pero esta vez fuera del podio, octavo con un registro de 1h23:22 en una mañana húmeda y calurosa que tuvo sol, viento y lluvia.

Puntuaron también para el equipo el campeón mundial de 2015, Miguel Ángel López, que aquí fue decimonoveno con 1h24:08, y Alberto Amezcua (puesto 22 con 1h24:24), que precedió en la meta a un Diego García que pagó al final su táctica ambiciosa (23 con 1h24:37) y a Manuel Bermúdez (24 con 1h24:54).

De esta forma, los cinco marchadores españoles acabaron entre los 25 mejores, pero el equipo se quedó a siete puntos del podio.

Mientras Álvaro Martín esperaba turno para el control de dopaje, dos de sus compañeros de equipo hablaron de la dureza de la prueba.

Diego García, campeón de Europa sub-23, reconoció que lo había pasado mal: "La prueba más dura en la que he competido. La carrera comenzó lenta y me metí en el grupo delantero pero a partir del km 12 todo cambió y me comenzó a pasar factura. Después, a aguantar hasta el final", comentó.

Amezcua no lo pasó mejor: "Desde el km 6 no me iban las piernas; sin duda la humedad fue nuestro mayor enemigo.. toca aprender y seguir".

Con anterioridad, el equipo español júnior obtuvo el sexto lugar en los 10 kilómetros, una prueba de dominio hispano en el plano individual y con nuevo triunfo de China por equipos, aunque batió por sólo dos puntos a Ecuador.

La mexicana Alegna González emuló a su compatriota Lupe González (ganadora de los 20 km el sábado) y se impuso con un tiempo de 45:08, récord del área en su categoría, por delante de la ecuatoriana Glenda Morejón (45:13) y de la japonesa Nanako Fujii (45:29).

Antía Chamosa fue la mejor española en meta: duodécima con 48:00. Por detrás llegaron Mariona García, decimonovena con 50:31, y Marina Peña, vigésima con 50:42.