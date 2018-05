Azara García de los Salmones: "Tengo una espina del último Mundial"

Madrid, 11 may (EFE).- Azara García de los Salmones se situará este sábado en la línea de salida del Campeonato del Mundo de trail running sintiéndose campeona.

La atleta de Los Corrales de Buelna (Cantabria) ha derrotado el diagnóstico médico que hace once meses la descartaba para la alta competición tras la grave lesión que frustró todas sus opciones en la pasada cita mundialista, en Badia Prataglia (Italia).

Se rompió en un noventa por ciento el tendón semimembranoso del músculo isquiotibial, cuando aspiraba a mejorar la segunda posición lograda en 2016 en Peneda-Gêres (Portugal).

"El médico creía que no iba a volver a competir a alto nivel", recordó en una entrevista telefónica a EFE.

Un tratamiento basado en factores de crecimiento y su empeño en recortar los plazos de recuperación le permitieron ganarse la plaza mundialista gracias a su tercer puesto en el pasado Campeonato de España, disputado en el marco de la Transgrancanaria, aunque sus expectativas en la localidad castellonense de Peñagolosa son modestas.

"Para mí este Mundial es un premio, un regalo. Quiero disfrutar de volver a estar con la selección e intentar hacerlo lo mejor posible, sin más. Este año tiene que ser así porque no he tenido tiempo para más", aseguró.

Junto a la guipuzcoana Maite Maiora -bronce en Annecy 2015-, Azara García de los Salmones es la única componente del equipo femenino español que sabe lo que es subir al podio en un Campeonato del Mundo. En esta ocasión reconoce que le encantaría decir que está "al cien por cien, para luchar por el oro".

"Pero siendo realista me ha faltado un poco de preparación y realmente tengo que salir pensando en llegar a meta. Tengo una espina del último Mundial e intentaré estar lo más arriba posible. Habrá gente que no lo entienda, pero mi éxito será terminar", subrayó la deportista del equipo HG-AML.

Se presenta en Castellón "en un estado de forma bueno", sintiéndose "fuerte", aunque con cierta cautela. "La realidad es que he tenido solo seis meses para poder preparar el Mundial. Después de una lesión es poco tiempo para dar el cien por cien, de eso soy consciente, pero también es verdad que estoy mejor de lo que esperaba. Voy a salir a por todas", recalcó.

Su batalla a lo largo de un exigente recorrido de 85 kilómetros, por un terreno técnico y pedregoso, será consigo misma. Contra su cuerpo y, especialmente, contra su cabeza porque en la última semana le han sobrevenido "las malas sensaciones del año pasado".

"Lo que más me ha costado de la lesión ha sido el aspecto psicológico. Mentalmente lo pasé muy mal porque nunca en mi vida había estado tanto tiempo sin correr. Tienes que asimilar cuando vuelves que no estás donde estabas, que hay que trabajar desde cero y que tienes recaídas. Cuando vuelves a competir te vuelven todos los miedos. Todo lleva un proceso y lo psicológico ha sido muy complicado. Al final tomé la decisión de trabajarlo con un psicólogo y, de hecho, lo seguimos trabajando", confesó.

El recuerdo de esa lesión le ha marcado más que la sucesión de victorias del año 2016.

"Esa fue mi mejor temporada, no solo por el subcampeonato del mundo, sino porque lo gané prácticamente todo. En 2017 empecé muy fuerte, ganando la Transgrancanaria, pero a raíz de eso empezaron las molestias y me tuve que retirar del Campeonato de España. Fui haciendo carreras, pero el cuerpo no me iba hasta que en el Mundial me rompí. Ojalá que no tenga que volver a darse otro año como 2017. Espero que lo malo se haya pasado ya", deseó.

En las horas previas al Mundial la pupila de Juan Carlos Llamas, que asimismo cuenta con el apoyo de Foto Postigo, Amix, Inov, Instinct, Clínica Colmun, Fisioterapia Reinosa, Feetures, Marcos Santiago y Javier Saiz Obeso, se ilusiona con el hecho de poder competir en casa.

"Un Mundial en España no se vive todos los días", expuso antes de reparar en las opciones de las corredoras españolas.

"Tenemos un equipo muy bueno. Creo que puede caer alguna medalla individual y por equipos España debería estar en el podio. Maite Maiora es una pedazo corredora. En 2015 cogió medalla de bronce. Laia Cañes está superfuerte y también están Gemma Arenas, Teresa Nimes y Mónica Vives (campeona de España de la especialidad). Este año veo claro poder estar luchando por el oro", sentenció.

Lucía Santiago