La Federación de Triatlón denuncia conductas inmorales en la residencia deportiva

Valladolid, 30 may (EFE).- El presidente de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León, Amancio Caballero, ha denunciado conductas inmorales, irrespetuosas y contrarias a los valores del deporte en la Residencia Deportiva Río Esgueva que dirige y gestiona en Valladolid la Junta de Castilla y León.

"Hay más ambiente de fiesta que de deporte, todo lo que quieras para pervertirte", ha explicado este miércoles a Efe Caballero después de emitir un comunicado en el que ha anunciado su intención de sacar a sus atletas de la residencia y de no gestionar más becas mientras la Junta de Castilla y León no solucione lo que considera un problema.

El consumo de alcohol dentro de las instalaciones, así como la presión psicológica de algunos residentes sobre los usuarios que pretenden observar las normas de forma estricta, son algunos de esas situaciones de las que Caballero ha informado a la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.

"Me consta que hay días en los que algunos duermen en la habitación del al lado", ha insistido acerca de lo que considera una falta de control, rigor y disciplina por parte de la dirección de una residencia donde a diario, también fines de semana, conviven adolescentes y jóvenes de ambos sexos, mayores y menores de edad.

Amancio Caballero, según ha informado, tiene constancia de presuntos episodios de 'bullying' sobre "alumnos y deportistas modélicos" que quieren estudiar y perfeccionarse en la disciplina elegida, pero que "nadie se ha atrevido a denunciar por falta de pruebas".

Se trata de presiones contra quienes han expresado su deseo de guardar el orden y las normas dentro del recinto, y que a diario "sufren presiones y tensiones" por ello.

Por esta razón, el presidente ha decidido sacar a sus aletas del recinto para garantizar su adecuada progresión deportiva y académica en otras residencias privadas "con el presupuesto modesto que tenemos".

Esta decisión implicará la pérdida de la categoría de referencia nacional que tenía el centro de tecnificación, ya que una de las condiciones que exige para ello el Consejo Superior de Deportes (CSD) es que exista una residencia cerca.

"Me consta que en la Junta de Castilla y León están preocupados y haciendo cosas, pero no se han puesto las pilas medianamente. No voy a meter a chavales porque no puedo controlarles allí", ha insistido Amancio Caballero, quien también se ha hecho eco del deterioro académico experimentado por algunos de los usuarios.

Uno de los problemas es la falta de exigencia para ingresar en el recinto, donde la mitad de las becas concedidas a los residentes proceden de clubes de fuera de Valladolid, de modo que los beneficiarios se encuentran en un lugar "sin la compañía de entrenadores, técnicos y, por tanto, fuera de un control".

Preguntado por la Agencia Efe, el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta, ha apelado a la prudencia porque el funcionamiento de la Residencia Río Esgueva "no ha tenido más quejas que la de esta federación en este sentido", y anualmente "son muchas más las solicitudes" que las plazas disponibles.

"Es una instalación por la que muchas federaciones y clubes compiten para poder tener en ella a sus deportistas, y consideramos que esta gran demanda se debe a la satisfacción manifestada por el resto de federaciones", ha añadido Lahuerta.

En cualquier caso, ha añadido el director general, "se está haciendo un seguimiento concreto para averiguar si realmente hay algún problema de indisciplina que se tenga que corregir y, si así es, se tomarán las medidas oportunas".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado a Efe de que no existe ninguna denuncia cursada por esta situación.

De las 129 plazas ofertadas, nueve pertenecen a becados por la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León.