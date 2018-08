De Arriba: "Estoy triste y decepcionado conmigo mismo"

Berlín, 11 ago (EFE).- El mediofondista español Alvaro de Arriba, que terminó séptimo en la final de los 800 metros en los Europeos de Berlín, reconoció estar triste y decepcionado consigo mismo.

"La verdad es que estoy triste y decepcionado conmigo mismo porque la verdad es que he tenido dudas en carrera que no debería tener porque físicamente me encuentro perfecto", dijo al final de la competición.

"A falta de 400 metros, que es cuando ha atacado el francés y no me lo esperaba, me ha pillado por sorpresa y me he bloqueado mentalmente. A partir de ahí he tenido dos o tres segundos de duda, me ha pasado todo el grupo", explicó.

Finalmente, el atleta dijo que estaba decepcionado porque ha sido la cabeza la que le ha jugado una mala pasada a pesar de encontrarse en buen estado físico.

"Francamente estoy decepcionado porque me encuentro bien, me he recuperado bien y es una pena que cuando el físico va, sea la cabeza la que te juegue esa pasada en unos campeonatos de Europa", aseguró.