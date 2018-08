Javier Guerra: "Me siento rabioso por haberme quedado otra vez tan cerca"

El maratoniano español Javier Guerra, tras su cuarto puesto en el maratón en los Europeos de Berlín, se declaró "enfadado y rabioso" por haberse quedado una vez más tan cerca de las medallas.



"Me siento enfadado, rabioso porque me he quedado otra vez muy cerca de las medallas, he vuelto a ser cuarto y es un puesto duro porque son muchos años trabajando tratando de conseguir un medalla", dijo a EFE poco después de la carrera.



Ya en la meta, se había recostado contra una valla, cerca de la zona de prensa, y había expresado su decepción hablando para sus adentros y cerca de su compañero Jesús España, que trataba de darle ánimos.



"No he podido, lo he dado todo pero no he podido", dijo llevándose las manos al rostro.



Más tarde, más relajado, volvió a expresar su decepción pero admitió que es posible que con el paso de los días valorará sus cuartos lugares en dos Europeos consecutivos.



"Me imagino que con el paso de los días lo valoraré y el ser regular y estar ahí año tras año estando con la pomada, estando con los mejores de Europa es importante", dijo.



"Hace cuatro años he sido cuarto con diferentes atletas, este año he vuelto a ser cuarto con otros y eso es importante y es muestra también de que sigo manteniendo una gran regularidad", agregó.



La carrera, según Guerra, fue muy difícil debido a los cambios de ritmo y al final se quedó sin fuerzas para meterse entre los tres primeros.



"Ha sido una carrera muy difícil porque ha habido muchos cambios de ritmo, hemos pasado el primer 10.000 a 3:05 (minutos por kilómetro), luego nos hemos frenado, luego hemos vuelto a acelerar, luego el cambio de ritmo del belga (Koen Naert) ha sido muy fuerte", explicó



"Yo he tratado de tener un ritmo constante e ir cogiendo gente, pero al final no tenía más fuerzas y me he tenido que quedar con ese cuarto puesto", añadió.



Finalmente, el atleta español dijo que esperaba con el tiempo el atletismo le recompense el esfuerzo y le devuelva el mal sabor de boca de los cuartos lugares.



"Espero que el atletismo me devuelva de alguna manera este mal sabor de boca de quedarme cuarto y espero que algún día tenga ese reconocimiento", señaló.