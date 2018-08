Las maratonianas españolas ven el "objetivo cumplido" con el podio por equipos

Las maratonianas españolas María Azucena Díaz y Marta Galimany consideran su "objetivo cumplido" en los Europeos de Berlín al quedar terceras por equipo.



Díaz subrayó que eso era lo más importante pese a quedarle una pequeña espina en su desempeño personal.



"Me he quedado un poquito, iba un poco desorientada al final porque no veía el cartel de último kilómetro, íbamos un grupo de cuatro y nos jugábamos el décimo puesto y fui última del grupo y eso te pica", explicó.



"Pero bueno, el objetivo era el podio por equipos y los hemos conseguido, somos bronce", agregó Galimany, por su parte, dijo que ella iba en un grupo junto con Elena Loyo y que, cuando supieron que eran cuartas por equipos, intentaron apretar para descontar segundos y al final lo consiguieron.



"Yo iba en un grupo con Elena y cuando nos han dicho que éramos cuartas a poquito del podio hemos intentado apretar para ganar segundos", dijo.



"Estamos supercontentas porque ese era el objetivo", agregó.