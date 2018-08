Marta Pérez: "Ha sido una carrera desastrosa, ni el peor de mis pronósticos"

Berlín, 12 ago (EFE).- La soriana Marta Pérez dijo que la final de los 1.500 metros en los Europeos de Berlín, en la que quedó novena, fue "una carrera desastrosa" que no se imaginaba ni en el peor de sus pronósticos.

"Ha sido una carrera desastrosa", dijo poco después de cruzar la meta a un grupo de periodistas.

"No estoy contenta porque ni el peor de mis pronósticos figuraba quedar novena", agregó más tarde.

Pérez describió la prueba como una "carrera rarísima", de ritmo lento al principio, y en la que estuvo buscando permanentemente la mejor colocación.

"Ha sido una carrera rarísima; yo empecé dentro, sentí que íbamos muy lento, después hice un cambio rarísimo en la curva. Me seguía pareciendo que no íbamos muy rápido y de pronto apareció la británica Laura (Muir) y se ha puesto a tirar y nos sacaron dos metros, tres metros", explicó.

"Yo no iba mal colocada, a pesar de he hecho dos cambios por la calle tres porque soy idiota, iba detrás de la polaca a falta de 400 y, bueno, iba allí entre cuarta y quinta. Luego intente cambiar y el último 100 lo he pagado... no sé, creo que tácticamente he corrido mal pero es que físicamente tampoco daba", agregó.

El desgaste físico se debió, según ella, a que no supo correr tranquila y estuvo permanentemente buscando una mejor colocación.

"He gastado muchísimo durante la carrera, no he sabido correr calmada y tranquila sino que he estado buscando un hueco desde el primer metro", señaló.