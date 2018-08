El Iberoamericano de Atletismo reúne en Perú a unos 300 atletas de 23 países

Lima, 23 ago (EFE).- La vigésimo octava edición del Campeonato Iberoamericano de Atletismo congregará desde este viernes en la ciudad de Trujillo (Perú) algo más de 300 atletas de veintitrés países durante tres días de competiciones.

Sobre el estadio Chan Chan pasarán del 24 al 26 de agosto deportistas de Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, El Salvador, España, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, entre otros países.

Los anfitriones estarán representados por 42 atletas que han participado en los últimos campeonatos regionales, como los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.

En la delegación peruana destaca Paola Mautino, campeona sudamericana y récord nacional en salto largo y en los 100 metros lisos.

Otras opciones de medalla para los locales son el velocista peruano Andy Martínez, quien defenderá su título de campeón iberoamericano, y la marchista Kimberly García.

Una de las grandes rivales de García será la española Júlia Takács, medalla de bronce en 50 kilómetros del reciente campeonato europeo disputado en Berlín.

España acude a la cita con una delegación de veinticinco atletas, de ellos once hombres y catorce mujeres, donde también destaca el plusmarquista Pablo Torrijos, quinto en la prueba de triple salto de Berlín.

Será la delegación española más numerosa desde la edición de 2010 celebrada en San Fernando (Cádiz), por lo que su objetivo es superar las 21 medallas conseguidas hace dos años.

Brasil también contará con una amplio equipo de 31 atletas, de 17 hombres y 14 mujeres, con la destacada presencia de la velocista Rosangela Santos, finalista en los 100 metros lisos de los Mundiales de Londres.

Paraguay, a su turno, estará representado por los velocistas Christopher Ortiz, Jesús Cáceres, Fredy Maidana y Nilo Duré, los lanzadores de jabalina Laura Paredes, Fabián Jara y Larson Díaz y la especialista en heptatlón Camila Pirelli.

Venezuela tendrá en acción únicamente a dos atletas: la experimentada lanzadora de martillo Rosa Rodríguez, campeona iberoamericana en 2008 y 2012; y la joven de pruebas combinadas Luisarys Toledo, récord nacional del heptatlón

Por su parte, las esperanzas de medalla de Costa Rica estarán depositadas en la velocista Andrea Carolina Vargas, medalla de oro en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

"Esperamos hacer una buena carrera y poder terminar con satisfacción. Siempre mejorar los tiempos es el objetivo de todo atleta de marca y si esta llega acompañada por una medalla será una carrera ideal", dijo Vargas.

La delegación costarricense también la componen Daniela Vargas, Gerald Drummond y Emmanuel Niño (400 metros vallas), Desiré Bermúdez y Nery Brenes (400 metros lisos) y Roberto Sawyers (lanzamiento de martillo).

La mayor baza de Ecuador será la velocista Ángela Tenorio, quien el pasado fin de semana paró el cronómetro en 11 segundos y 35 centésimas en el campeonato nacional sub-23 de atletismo celebrado en Quito.

"No es mi mejor marca, pero lo importante era clasificar. Me sentí bien, y me ayudará a llegar en buenas condiciones", dijo Tenorio.

El campeonato iberoamericano de atletismo se celebra cada dos años desde su primera edición realizada en 1983 en Barcelona, aunque tuvo un precedente anterior en los Juegos Iberoamericanos, con dos ediciones celebradas en Santiago de Chile en 1960 y en Madrid en 1962.

Es la primera vez que esta cita atlética se celebra en Perú, que recoge el testigo de la edición de 2016, que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil).