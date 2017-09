Cristian Toro: "No pienso en batir a nadie, pero tengo mucha ambición"

Madrid, 19 sep (EFE).- Cristian Toro, medallista de oro en piragüismo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, declaró este martes que es "un honor" que piensen que puede igualar a David Cal, aunque aseguró que el "no" piensa "batir a nadie", pese a que tiene "mucha ambición".

El piragüista español, que solía competir en K2, también compitió recientemente en K4 en el Mundial de Racice (República Checa), en el que logró sendas medallas de plata en ambas modalidades.

"La diferencia entre el K2 y el K4, más allá de la longitud de la tripulación, es el número de tripulantes. En K2 es importante la sincronización, pero a mayor numero de tripulantes es mas difícil que cuatro hagan el mismo gesto de dos. Con cuatro se necesita más concentración para ir bien en el mismo sentido", dijo Toro.

"El K2 ha sido mi embarcación preferida porque al haber solo dos personas, si lo haces bien, el fallo es del otro o viceversa. En K4 es distinto", confesó el piragüista español, que cuenta con un prometedor futuro a tenor de la evolución deportiva que está teniendo.

En un acto celebrado en el Comité Olímpico Español, Cristian Toro fue preguntado sobre si se ve en un futuro igualando las cinco medallas de David Cal en los Juegos.

"Es un honor que piensen que puedo igualar a David Cal, porque es un mito, pero no pienso ahora mismo en batir a nadie. En cada competición quiero hacerlo lo mejor posible porque cada deportista tiene su carrera, vive su momento, y por ahora estoy contento de lo que he conseguido", confesó.

"Lo que tengo es mucha ambición. Quiero pelear por más y acercarme a David, pero queda mucho para la siguiente medalla, así que imagina para la quinta, aunque espero pronto dar alguna alegría más", apuntó.