Tara Pacheco entre nominadas a Mejor Regatista del Mundo 2017

Madrid, 21 sep (EFE).- La canaria Tara Pacheco, tripulante del Nacra 17 patroneado por Fernando Echávarri, ha sido nominada al premio de mejor regatista del mundo 2017 en categoría femenina, que otorga la World Sailing.

Junto a Tara Pacheco, elegida por una brillante temporada en la que ha subido al podio en las cinco pruebas en las que ha participado, han sido nominadas las holandesa Marit Bouwmeester, las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze, y la arubeña Sarah-Quita Offringa, según ha informado la Federación Española de Vela.

"La verdad es que no me esperaba la nominación. Para mi ha sido mi mejor temporada de preparación olímpica, pero el simple hecho de estar nominado a este premio es algo muy grande", ha comentado Tara Pacheco, en declaraciones facilitadas por la FEV.

"De no ser por Fernando Echávarri y Victor Payá nada de esto hubiera sido posible. Es un premio, un reconocimiento, al trabajo que hemos hecho los tres a lo largo de esta temporada", añadió.

Pacheco y Echávarri se alzaron con el triunfo en el Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, primera regata en la que competían tras los juegos de Río 2016.

En la Sailing World Cup Hyeres, el dúo español defendió el título conseguido en 2016 en Francia y sumó un segundo oro a su temporada. En la final de la World Cup, que se disputó en Santander, Pacheco y Echávarri también se alzaron con el oro.

El galardón de mejor regatista del año fue instaurado en 1994, siendo los ganadores del premio la medallista olímpica española Theresa Zabell junto con Peter Blake y Robin Knox-Johnston.

En 2005 Fernando Echávarri, actual compañero de Pacheco, fue reconocido junto a Antón Paz como mejor regatista del año. En 2010, Blanca Manchón también se alzó con el galardón y en 2011 el premio recayó sobre Iker Martínez y Xabi Fernandez.

La decisión final para la edición de 2017 se conocerá el próximo 7 de noviembre, en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en Puerto Vallarta (México).