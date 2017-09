El retorno a los monocascos y la regla de nacionalidad, claves del Protocolo

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El Emirates Team New Zealand, vencedor de la 35ª Copa del América en Bermudas y defensor del título, y el Luna Rossa, Challenger of Record o primer desafiante, han hecho público hoy el Protocolo (reglas) de la 36ª edición que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda) entre enero y marzo de 2021.

El cambio más importante es el retorno a la competición con monocascos, no utilizados desde Valencia 2007, y se ha anunciado ya el AC75 (de 22,90 metros de eslora), una embarcación de alto rendimiento, cuya regla de clase se publicará el 31 de marzo de 2018. Un primer diseño de la embarcación se distribuirá a potenciales competidores a finales de noviembre de 2017.

Otro punto clave del nuevo Protocolo ha sido la regla de la nacionalidad de la tripulación a bordo durante las regatas. Se ha establecido que un mínimo del 20 por ciento o tres tripulantes deben tener la nacionalidad del país al que representa el equipo.

Además, el resto de la tripulación debe residir en el país del equipo un mínimo de 380 días en un periodo de dos años entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020, ambos inclusive.

También se ha conformado que la firma de moda italiana Prada ha adquirido el exclusivo derecho como patrocinador de todos los eventos de la Copa de Desafiantes (torneo que elige al equipo que se enfrentará al defensor en la final) y que llamará oficialmente la Copa Prada.

El 31 de diciembre de 2018 se anunciarán las fechas y lugar de la final de la 36ª Copa del América y la Copa Prada. La intención es organizar las competiciones en Auckland (Nueva Zelanda) en 2021 con la disputa de la Copa Prada en enero/febrero y la final en marzo.

Se organizarán una serie de regatas preliminares, denominadas Series Mundiales. Dos de ellas se disputarán en la segunda mitad de 2019 y tres más en 2020, ya con los barcos AC75. Estas se completarán con una regata en diciembre de 2020 en la que competirán todos los desafiantes y el defensor.

Cada desafiante y el defensor podrán construir dos barcos cuyos cascos deben ser realizados en el país de origen del equipo. El primer barco será botado después del 31 de marzo de 2019 y el segundo después del uno de enero de 2020.

El Reglamento prevé que los dos barcos no podrán navegar juntos en ningún momento, excepto los del defensor que, no participando en la Copa Prada, podrá entrenar con ambos.