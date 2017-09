Ander Elosegi octavo en C1 y Chourraut fuera de la final de K1

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- Ander Elosegi completó la mejor actuación española en la jornada del sábado de los Mundiales de eslalon de Pau (Francia) con un octavo puesto en la final de C1, a la que no logró acceder Maialen Chourraut, campeona olímpica, en K1.

Bronce mundialista en La Seo d'Urgell 2009 y varias veces diploma olímpico, el palista vasco echó mano de su experiencia para solventar una semifinal durísima con un tremendo nivel.

Elosegi, que participó de los últimos, ya sabía que había que bajar de los cien segundos para tener alguna opción y cubrió el recorrido en 99.83 sin penalización alguna.

Ese crono le situaba momentáneamente séptimo empatado con el japonés Takuya Haneda y quedaban cuatro competidores por hacer su bajada.

El francés Edern Le Ruyet le superó, pero los errores cometidos después por el italiano Raffaello Ivaldi le aseguraron la clasificación. Ya no importaba lo que hicieran el esloveno Benjamin Savsek y el francés Denis Gargaud Chanut, que finalmente también hicieron mejor tiempo.

En la final abrió la competición y marcó un tiempo de 100.19, peor que en la bajada de la mañana, lo que le reportó la octava plaza, la misma en la que terminó en Río de Janeiro.

El triunfo fue para el esloveno Benjamin Savsek, que logró su primer oro mundial después de haber acumulado cinco medallas en ediciones precedentes.

El palista de Liubliana paró el crono en 94.81 y precedió en el podio a los eslovacos Alexander Slafkovsky (96.29) y Michal Martikan (98.23), mientras que el alemán Sideris Tasiadis, el mejor en la semifinal, tan solo pudo ser sexto con 100.03.

Los españoles Miquel Trave y Dani Marzo no pudieron alcanzar la ronda definitiva, al ser decimoquinto y vigesimo noveno en la semifinal.

La campeona olímpica de K1 en Río, Maialen Chourraut, vivió la cruz tras una bajada sin penalizaciones, pues se quedó fuera de la final de K1 por siete centésimas, al ser undécima en la semifinal.

La palista del Atlético San Sebastián marcó un crono de 105.47 segundos, tan solo siete centésimas más que la doble medallista olímpica Jessica Fox. La australiana, que ya suma ocho oros mundialistas en las distintas categorías, se proclamó campeona con una tremenda autoridad por delante de la eslovaca Jana Dukatova y de la alemana Ricarda Funk.

Chourraut admitió que sentía "mucha pena" por haber quedado fuera de la lucha de las medallas mundialistas tras haber completado un descenso "correcto excepto en las últimas puertas". "Ahí he perdido 2 segundos que me hubieran supuesto entrar en la final", señaló la vasca, campeona olímpica en Río 2016, bronce en Londres 2012, así como plata mundialista en 2009 y bronce en 2011.

La otra participante en la semifinal de K1, la vasca Irati Goikoetxea, concluyó en el puesto vigésimo noveno, con un crono de 170.59 tras penalizar con 54 segundos.