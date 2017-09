España alcanza dos octavos puestos en finales de C1 eslalon y C2 aguas bravas

Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- La selección española de piragüismo concluyó este sábado la penúltima jornada de los Campeonatos del Mundo de Eslalon 2017 con un octavo puesto del vasco Ander Elosegi en C1 en una jornada sin fortuna para las otras cinco embarcaciones, que no superaron las semifinales.

Entre esas cinco está la de la campeona olímpica Maialen Chourraut, que se quedó fuera de la final por siete centésimas. En la modalidad no olímpica de aguas bravas Manuel Freire y Rodrigo Ramos también fueron octavos en la final de C2, informa la Federación Española.

El guipuzcoano Elosegi, clasificado esta temporada en el puesto 18 en el ránking de la Federación Internacional, realizó un buen tiempo en la bajada de la final, en la que el toque en uno de los palos de la puerta 4 le penalizó con dos segundos que le suponen un tiempo de 100.19 segundos y lo alejan lo suficiente como para no optar al podio comandado por el esloveno Benjamin Savsek, que ganó su primer oro mundialista y aumenta a seis su botín total de medallas.

"Ha sido una final difícil en la que poca gente ha fallado. Mi bajada no ha sido mala. Cometí un pequeño error al principio que supone 2 segundos que me relegan al octavo puesto que no está mal, pero que me deja un sabor un poco amargo porque sabía que podía estar ahí arriba aunque no ha podido ser", dijo Elosegi.

La campeona olímpica en Río 2016 Maialen Chourraut, en una bajada sin penalizaciones, se quedó a las puertas de la final por siete centésimas al ser undécima en la semifinal en la que las diez primeras accedían a la final.

Chourraut invirtió un tiempo de 105.47 segundos, mientras que la bimedallista olímpica Jessica Fox fue décima con un crono de 105.40.

La palista de Lasarte reconoció sentir "mucha pena" por haber quedado fuera de la final del Mundial después de haber ejecutado un descenso "correcto, excepto en las últimas puertas".

"Ahí he perdido dos segundos que me hubieran supuesto entrar en la final", declaró Chourraut, oro olímpico en 2016 y bronce en 2012, y subcampeona del mundo en 2009 y tercera en 2011.

También en K1 la vasca Irati Goikoetxea acabó vigésima novena con un tiempo de 170.59 y con 54 segundos de penalización.

"Estoy muy decepcionada, esperaba algo mejor. He salido con ganas, pero he tenido un fallo aunque he seguido luchando. He saltado una puerta y ante eso nada podía hacer. La temporada ha sido muy dura, ahora toca descansar y dar una vuelta a todo", dijo Goikoetexea.

Los otros dos participantes españoles en C1 han ocupado el puesto decimoquinto, en el caso del joven Miquel Travé, con un tiempo de 101.03, y el vigésimo noveno de Dani Marzo, con un registro de 156.34, tras sufrir 54 de penalización.

En la modalidad de aguas bravas, el palista gallego Manuel Freire y el castellano-leonés Rodrigo Ramos (53.87 segundos) fueron octavos en la final de C2, que acabó con el triplete logrado por las tres embarcaciones francesas.

Este domingo acaban los Mundiales de Pau con las pruebas de kayak extremo, en las que la participación española en K1 corresponderá al palista castellano-manchego David Llorente y al vasco Mikel Sarasola. Llorente llega a Mundial tras lograr recientemente la medalla de bronce en esta prueba en la final de la Copa del Mundo.