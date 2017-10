La flota afronta el recorrido más largo y duro en la historia de la prueba

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- La Volvo Ocean Race 2017-2018 - Vuelta al Mundo por Equipos-, que se comenzará el próximo domingo en Alicante, y finalizará en La Haya (Holanda) el 30 de junio de 2018, tendrá once etapas en doce países, con un recorrido total de 45.000 millas náuticas (83.400 km) en ocho meses.

Será el recorrido más largo en 43 años de historia de la prueba y el más duro, ya que una cuarta parte (13.000 millas) se desarrollarán en el temible Océano Sur.

La prueba visitará por primera vez en su historia Hong Kong y Cardiff (Reino Unido); retornará a Australia por octava ocasión después de haberlo hecho en Sídney en 1973-74, 1997-98 y 2001-02, Fremantle en 1989-90, 1993-94 y 1997-98 y Melbourne en 2005-06.

Por lo tanto, la tercera etapa que llevará a la flota desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) hasta Melbourne -que puntuará doble- recorrerá unas 6.300 millas (11.675 km).

En Melbourne se hará una parada de una semana de duración, en la que no habrá regata en puerto, antes de partir hacia Hong Kong en la cuarta etapa.

Gonzalo Infante, meteorólogo de la Volvo Ocean Race, valoró esta circunstancia. "Tanto para los regatistas como para la organización, la parada de Melbourne va a añadir dureza y complejidad. La meteorología del Sur de Australia es muy complicada ya que el aire frío del Sur se mezcla con temperaturas casi tropicales del continente", comentó.

"Esto provoca la formación de depresiones muy violentas, como vemos en muchas ediciones de la Sídney Hobart. Además, las últimas millas de la etapa se navegarán dentro de estrecho de Bass, que es una de las zonas más complicadas de navegación de toda la Vuelta", explicó.

"En Bass, el viento se canaliza entre las montañas de Hobart y Victoria y la mar crece de forma considerable al reducirse la profundidad", concretó.

Las previsiones apuntan a que los barcos llegarán a Melbourne en torno al día de Navidad, con lo que habrá un doble motivo de celebración en esas fechas en la capital del estado australiano de Victoria.

Desde allí, la flota pasará por Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff y Gotemburgo antes de la llegada a la meta final en La Haya.

Las dos jornadas, la del océano Sur (Ciudad del Cabo-Melbourne y Auckland-Itajaí) y el cruce del Atlántico Norte (Newport-Cardiff) puntuarán doble para premiar el rendimiento en las grandes etapas oceánicas.

El vencedor de cada etapa tendrá un punto de bonificación (7+1). También recibirá un punto el primer barco que cruce el cabo de Hornos y el barco que invierta menos tiempo en el recorrido al final de las once etapas.

Etapa Salida Recorrido Millas n.

1ª 22 de octubre Alicante-Lisboa 1.450

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1

2ª 5 de noviembre Lisboa-Ciudad del Cabo 7.000

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1

3ª 10 de diciembre Ciudad del Cabo-Melbourne 6.500

Puntos: 15-12-10-8-6-4-2

4ª 2 de enero Melbourne-Hong Kong 6,000

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1 5

5ª 1 de febrero Hong Kong-Guangzhou 100

No puntúa (recorrido de enlace)

6ª 7 de febrero Hong Kong-Auckland 6.100

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1

7ª 18 de marzo Auckland-Itajai 7.600

Puntos: 15-12-10-8-6-4-2

8ª 22 de abril Itajai-Newport (Estados Unidos) 5.700

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1

9ª 20 de mayo Newport (EE. UU.)-Cardiff 3.300

Puntos: 15-12-10-8-6-4-2

10ª 10 de junio Cardiff-Gotemburgo 1.300

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1

11ª 21 de junio Gotemburgo-La Haya 700

Puntos: 8-6-5-4-3-2-1.