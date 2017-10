Saúl Craviotto sueña con Tokio 2020 y asegura que su objetivo ´es el K4 500´

Madrid, 26 oct (EFE).- El cuádruple medallista olímpico en piragüismo Saúl Craviotto (oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y oro y bronce en Río 2016), estuvo a punto de "tirar la toalla" pero con la ayuda de su "entorno" volvió a recuperar la "ilusión y motivación" por seguir compitiendo, aseguró en una entrevista con EFE donde repasó su trayectoria y habló de su nuevo libro '4 años para 32 segundos'.

A sus 32 años, el catalán sueña con estar de Tokio 2020 donde su "objetivo prioritario es el K4 500".

Pregunta (P): ¿Qué se encuentra el lector en '4 años para 32 segundos'?

Respuesta (R): Lo que intento transmitir en este libro es mi éxito y los pilares que yo considero importantes: el físico, el mental y el social. Muchas veces los deportistas nos centramos en el aspecto físico y mental y descuidamos las relaciones, el salir, el disfrutar, el no obsesionarse y es un pilar importante.

Lo que van a encontrar es realismo, ya que no intento vender humo, lo que quiero transmitir son valores y que los objetivos se tienen que pelear y luchar y tenerlos claros. Una vez que los tienes claros no hay otra fórmula que el sacrificio y el esfuerzo.

P: ¿Cómo de importante es la mente y el entorno a la hora de conseguir algo?

R: Hay que buscar un equilibrio de los tres pilares. De nada te sirve tener un físico increíble, tener el pilar social bien establecido, tener un equilibrio emocional si luego mentalmente te pones nervioso antes de competir.

Siempre intento buscar el equilibrio de los tres y cuando he fallado en uno de los tres, si he conseguido éxito ha sido muy efímero y ha durado poco tiempo.

P: En 2015 estuvo a punto de anunciar su retirada ¿Qué es lo que le motivó a seguir?

R: Estuve más cerca de la retirada que de continuar, fui al Consejo Superior de Deportes a reunirme con ellos para decirles que no tenía ganas de seguir. Al final continué gracias al pilar social, mi familia, mi entorno. Ellos me fueron animando poco a poco y me hicieron ver que no pasaba nada.

Fui cogiendo ilusión y motivación y gracias a ese fracaso que tuve donde estuve a punto de tirar la toalla, conseguí sacar mi mejor versión.

Es positivo fracasar de vez en cuando, es bueno que te den un toque de atención para ponerte los pies en suelo y analizar lo que ha pasado y donde puedo mejorar. Gracias a eso conseguí ser más fuerte y dos medallas olímpicas.

P: ¿Sueña con Tokio 2020? ¿Cómo afronta ese camino?

R: Lo que siempre tengo claro es que siempre hay que tener un sueño. Para mí es Tokio. Pero para conseguir la motivación en el tiempo es muy difícil, no puedo estar pensando ahora mismo en Tokio porque es muy complicado.

Quedan muchos meses de entrenamiento, inviernos, lesiones y se que habrá altibajos y dudas. Lo que tengo que hacer es fraccionar mis objetivos y esa es la forma de mantener esos picos de motivación para llegar cuatro año después. Esos picos, por ejemplo, es ir al Campeonato de España, al de Europa, preparar el Mundial. Voy fraccionando objetivos, y esa es la forma de poder llegar.

P: ¿Cuál es tu próximo objetivo a corto plazo?

R: Este año tenemos Europeo y Mundial y tengo en mente intentar meterme en el proyecto de K4 y del K1. Estoy ahora mismo en una situación en la que estoy entrenando y voy a intentar aportar todo lo que pueda al equipo, y que al final la cosa vaya bien.

P: ¿No tiene definido con exactitud lo que quiere hacer en Tokio?

R: Mi proyecto prioritario es intentar meterme en ese K4 500 y tengo el K1 ahí. Es algo como lo que me pasó en Río, donde mi proyecto era el K2 y el K1 era mi plan B.

P: Le obsesiona el hecho de poder ser el deportista español con más medallas olímpicas?

R: No pienso en eso, no me gusta darle demasiada importancia al número de medallas. Comparar deportes me parece injusto ya que hay deportes en los que es imposible sacar dos medallas en los mismos Juegos. Una persona que corra un maratón o que haga Taekwondo solo tiene la posibilidad de conseguir una medalla.

Es injusto intentar ir a por récords o querer ser el máximo medallista. Yo pienso en mi carrera deportiva, en lo que he conseguido hasta ahora y en intentar ir a por otra, que es mi sueño. No pienso en ningún momento en superar a nadie, ni nada por el estilo.

P: Con su palmarés. ¿Le pesa más la presión?

R: Presión siempre se acaba teniendo. Por ejemplo, en Río la gente ya esperaba que consiguiese medalla, metiéndome en todas las quinielas. Eso es una presión con la que tenemos que vivir, ya que forma parte del deporte.

Intento meterme en esa burbuja y evadirme de esa presión y de lo que opina la gente. Lo único que tengo que hacer es entrenar, ir a los Juegos e intentar sacar mi medalla. Si me pongo a pensar en esa presión, me come.

P: Se siente orgulloso de participar en una disciplina que da tantos éxitos al deporte español?

R: Sí, el piragüismo es mi pasión y me siento orgulloso. Desde Atenas 2004 hasta ahora ha sido el deporte que ha arrasado en todos los Juegos. Lo de Río ya fue una explosión, porque lo de Marcus nadie lo esperaba, Maialen en aguas bravas, Sete se quedó cuarto. Arrasamos y estuvimos todos en la final.

Hubo un montón de medallas y para mí es un orgullo. Empieza a ser un deporte emergente, no me gusta llamarlo minoritario, está creciendo mucho, las fichas de los niños se están multiplicando en todos los clubes de todas las comunidades y todo eso muy bonito.

P: Pero, ustedes sois muy importante en eso.

R: Eso también ayuda. Es como Carolina Marín en el bádminton. Es un orgullo que gracias a lo que he podido aportar crezca un deporte.

P: ¿Cómo ve la cantera del piragüismo español?

R: Demasiado fuerte. No me van a dejar retirarme tranquilo porque ya me están dado guerra los chicos de 22-24 años. Soy consciente de que me quedan unos Juegos. Intentaré ir a Tokio pero después de ahí no puedo seguir por muchos motivos: porque ya tengo dos hijas, ya tengo una vida, y porque me están apretando las tuercas los de abajo.

El futuro es impresionante, Marcus Cooper con 22 años ya es campeón olímpico y le quedan 3 o 4 Juegos donde va a evolucionar físicamente más y va a hacer lo que quiera. Cristian Toro tiene 25 y tiene un potencial increíble.

P: Bueno de momento tiene 4 medallas, a falta de Tokio 2020. Tienen complicado superarle.

R: Se lo he dejado muy difícil, que espabilen si me quieren ganar (Risas).

P: Es Policía Nacional. ¿Siempre ha tenido claro que hay que tener un plan B?

R: Desde siempre, con 18 me saqué todos los carnés. Con 19 aprobé la oposición y con 20 juré el cargo. Ha sido muy prematuro todo porque siempre he tenido claro que no se puede vivir de esto.

Tener un plan B es importante porque te da estabilidad emocional, laboral y económica. Se que si algún día me retiro o me pasa cualquier cosa tengo algo de donde vivir y eso me ayuda a ir a entrenar todos los días. Sino estaría pensando en que hacer en el futuro.

P: ¿Le da rabia que en algunos deportes puedan vivir el resto de sus vidas y en su caso tenga que buscar un Plan B?

R: Rabia tampoco me da. Siempre intentamos compararnos, pero al final un futbolista gana lo que genera. La imagen que genera Leo Messi vendiendo camisetas hace que cobre lo que genere. El piragüismo no sale en los medios ni genera tanto a nivel publicitario, así que es normal que el sueldo vaya en base a lo que generamos.

A mí eso de intentar comparar sueldos no me gusta. Soy feliz y no hago esto ni por dinero ni por fama, así que estoy a gusto.

P: ¿Cómo está viviendo la situación de Cataluña?

R: Lo vivo con nerviosismo y tristeza, ya que yo soy catalán y me siento muy orgulloso de mi tierra y de ser catalán. Llevo más de media vida viviendo en Asturias, mi mujer y mi hija son de Gijón. Me siento español y además soy Policía Nacional, así que lo tengo todo.

Son momentos de mucha crispación y me da rabia que haya que medir todas las palabras porque hay un nivel de crispación en el ambiente en el que parece que no se puede decir nada, pero bueno, yo lo único que deseo es que se solucione todo y que todo vuelva a su cauce y que nos relajemos todos un poco, ya que será positivo para todos.