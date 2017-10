El ´Vestas´ mantiene a raya a ´Mapfre´ y ´AzkoNobel en el ascenso a Lisboa

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El cruce de la isla de Porto Santo no cambió nada al frente de la flota con el 'Vestas' estadounidense de Charlie Enright que sigue líder y mantiene a raya al 'Mapfre' español y al 'AkzoNobel' holandés, a 12 millas (22 km) detrás de él.

La cuarta jornada de la primera etapa entre Alicante y Lisboa se ha cerrado con la flota ascendiendo hacia el noreste bajo viento del sureste de 16 nudos (30 km/h) con rumbo hacia el nuevo punto de paso obligado dictado por la organización, donde deberá poner rumbo este hacia Lisboa.

La jornada fue tranquila excepto para la tripulación del 'Sun Hung Kai / Scallywag' de Hong Kong, al mando del australiano David Witt, que, a primera hora de la mañana, se reunía en cubierta a causa de un problema con un pasador que acabó con la vela mayor en el agua.

Pudo haber resultado muy caro para el equipo, pero con todas las manos en cubierta se hizo un gran trabajo en la recuperación de la mayor y volvieron a la velocidad máxima en poco tiempo, con un impacto mínimo en su posición.

En el descenso hacia Porto Santo, a causa del viento suave que parecía reagrupar a la flota, el 'Akzonobel' de Simeon Tienpont alcanzó al barco español a las 21:00 horas y le superó en apenas una milla.

El viento empezó a subir pasada la medianoche y Xabi Fernández volvía a colocar a su barco en segunda posición a las 3:40 horas cuando la flota se aproximaba al punto de paso obligado.

El 'Vestas' de Charlie Enright viraba primero al sur de la isla de Porto Santo a las 5:30 horas; el 'Mapfre' le seguía a las 6:35 con el 'AzkoNobel a su estela, apenas una milla. Cuarto era el 'Dongfeng' de Charles Caudrelier, que viraba a las 7:30 horas. En última posición lo hacia el 'Turn The Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari, a las 8:05 de esta mañana.

El viento de noreste se ha estabilizado a 14 nudos (26 km/h) y toda la flota está ya rumbo norte-noroeste después de que ayer por la mañana, el Director de Regata, Phil Lawrence, comunicase a la flota un cambio en el recorrido.

Un punto virtual, llamado 'Porto Santo North', aproximadamente 220 millas (407 km) al noroeste de la Isla Porto Santo, ha sido añadido a la ruta. Al igual que Porto Santo, los equipos deberán dejar esta marca por estribor, antes de virar hacia el este para dirigirse a Lisboa.

Este punto adicional agrega aproximadamente 200 millas al recorrido de la etapa, que queda en 1.670 m.n (3.095 km) lo que retrasa la ETA (hora prevista de llegada) para los líderes en la línea de meta en Lisboa hasta el sábado por la mañana.

Clasificación al final de la cuarta jornada (26/10/2017-14:00)

Primera Etapa: Alicante-Lisboa/1.670 m.n (3.095 km)

Equipo Patrón Distancia a meta

.1. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) 532 m.n.(985 km)

.2. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) a 12 m.n.

.3. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 13

.4. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA 23

.5. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS)) 29

.6. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 32

.7. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 33