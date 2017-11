Xabi Fernández y el ´Mapfre´, el reto español para ganar la Volvo Ocean Race

Lisboa, 1 nov (EFE).- Xabi Fernández, el patrón guipuzcoano del equipo español 'Mapfre' en la Vuelta al Mundo a vela de la Volvo Ocean Race, aseguró hoy en una entrevista con EFE que "es un reto" y "un sueño" ganar esta competición, en la que "lo fuerte comienza ahora".

El sueño puede realizarse teniendo en cuenta que en la primera etapa, que unió Alicante con Lisboa, el barco español logró una importante segunda posición, solo por detrás del 'Vestas' estadounidense, "un muy buen puesto", a juicio de Fernández, "ya que lo importante será la regularidad".

Esa primera etapa de la décimo tercera edición regatista transoceánica ha sido una toma de contacto, a pesar de que los siete barcos que compiten tuvieron que recorrer 2.685 kilómetros.

"Lo fuerte empieza ahora, a partir de la segunda etapa", manifestó el patrón español, un regatista muy experimentado que en la modalidad de vela olímpica ha ganado tres campeonatos del mundo, tres de Europa y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas.

La propia vuelta al mundo con 11 etapas y 83.000 kilómetros "es un reto en sí mismo", en este caso para todo el equipo de regatistas del Mapfre, formado por 7 hombres y 2 mujeres, a bordo de la embarcación VO65.

Entre ellos, el experimentado navegante (el que marca la ruta) catalán Joan Vila, que será "una persona clave" de cara al reto de ganar la Volvo Ocean Race, ya que fue vencedor de esta regata en el año 2002, a bordo del entonces yate alemán "Illbruck Challenge" que tenía como patrón al estadounidense John Kostecki.

Vila es el que "va marcando la ruta y la meteorología, es un tío mundialmente reconocido como el mejor y estamos encantados", manifestó el patrón.

"Tenemos una tripulación muy completa. muy compenetrada y por ahí estoy muy contento", apostilló.

El próximo domingo, día 5, será la salida de la segunda etapa, que discurrirá por el Atlántico entre Lisboa y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Según Xabi Fernández, que afronta su quinta Volvo Ocean Race y su primera como único patrón, para la primera parte de esta segunda etapa se prevé un "buen parte meteorológico", aunque recuerda que "siempre es complicado pasar el Ecuador" por la confluencia de diferentes factores meteorológicos.

En esta segunda etapa, las mayores dificultades llegarán en la última semana, donde se desencadenan las tormentas marítimas.

La dureza de esta vuelta al mundo también estriba en que el barco no puede parar, ni de día ni de noche, con etapas de entre 20 y 25 días.

"La falta de descanso, el sueño, el frío y las guardias que se hacen interminables, sobre todo en el sur", por lo que se trata, explica, de una prueba de amplia resistencia en la que "siempre hay que ir a tope".

De todas, las más duras debido al intenso frío, son las etapas que discurren por el sur: Ciudad el Cabo-Melbourne; Auckland-Itajaí; y Newport-Cardiff.

La embarcación, el modelo "Volvo Ocean 65" que, con respecto a las pasadas ediciones incorpora una serie de innovaciones que lo hacen más atractivo y rápido, es capaz de soportar condiciones muy duras.

"Le tenemos muchas ganas, a ver si la podemos ganar ya porque siempre es un sueño", incidió Xabi Fernández acerca de esta competición.

Las perspectivas son buenas, teniendo en cuenta el buen resultado de la primera etapa y el triunfo conseguido en la regata de entrenamiento oficial realizada esta tarde.

Por delante tiene aún nueve meses de competición, en los que las siete tripulaciones participantes se enfrentarán a condiciones extremas, con temperaturas que oscilarán entre los 45 grados y los 15 bajo cero

En total, el Mapfre y sus competidores (Akzonobel, Dongfeng Race Team, Vestas 11th Hour Racing, Sun Hung Kai Scallywag, Turn the Tide on Plastic y Brunel) recorrerán 45.000 millas náuticas (83.000 kilómetros), el recorrido más largo de la historia de la regata, con paradas en 11 ciudades de cuatro continentes.