El piragüista palentino Diego Cosgaya se retira de la competición oficial

Palencia, 25 ene (EFE).- El piragüista palentino, Diego Cosgaya, integrante del equipo nacional en las especialidades olímpicas de 1000 y 500 metros, campeón del mundo en k2 1000 metros y subcampeón del mundo en K2 500 metros, ha anunciado este jueves su retirada de la competición oficial.

Cosgaya ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Palencia en la que ha estado acompañado por el alcalde, Alfonso Polanco; el concejal de Deportes, Facundo Pelayo y el presidente de la delegación provincial de Piragüismo, Fernando Delgado.

A punto de cumplir 31 años, -nació en Palencia el 27 de enero 1987-, ha anunciado su retirada de la alta competición, reconociendo que después de tres ciclos olímpicos, que han supuesto "muchos sacrificios" a nivel personal, no ha encontrado "motivación" para afrontar otro más.

Cosgaya ha agradecido el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera deportiva, y ha asegurado que siempre ha estado "muy bien arropado" por el Ayuntamiento de Palencia, el Club Palentino de Piragüismo, los patrocinadores, amigos y familiares, a los que ha dedicado gran parte del éxito y los resultados obtenidos.

Ha reconocido que no siempre le han gustado algunas decisiones de la Federación Nacional de Piragüismo pero ha dicho que no tiene nada que "reprochar" a nadie y que hay que entender que la vida del deportista de alto nivel es "muy complicada".

"Se ha conseguido lo que se ha conseguido y estoy muy contento de haberlo traído a casa", ha afirmado, señalando que ha decidido quedarse con lo positivo y dejar lo negativo atrás.

Con todo ha reconocido que le ha faltado tener la medalla olímpica, después de haberse quedado a las puertas en los Juegos Olímpicos de Pekín, Londres y Río de Janeiro.

"Después de ser campeón júnior, de Europa y del Mundo era el siguiente peldaño que me faltaba por subir. Es a lo que aspiraba", ha reconocido.

"Es mucho sacrificio y en la balanza ya no me compensa. De momento no tengo la suficiente motivación para afrontar otros Juegos Olímpicos", ha asegurado.

El deportista se ha retirado de la competición oficial pero su nombre figura en el pabellón sur de Palencia, es Hijo Predilecto de la ciudad y ha sido pregonero popular de las fiestas de San Antolín.

En su currículum atesora un intenso palmarés deportivo como campeón del mundo en K2 1.000 metros en Dartmouth (Canada) en 2009; subcampeón del mundo en K2 500 metros en Milán en 2015; subcampeón de Europa en K2 1.000 metros en Milán en 2008 y bronce en dos ocasiones en otros tantos campeonatos continentales en 2010 en Corver (Asturias) en K2 1.000 metros, y en 2016 en Moscú en K4 500 metros.

"Diego es un palentino orgulloso de sus raíces y siempre ha colaborado con Palencia", ha manifestado el alcalde mostrándole su "reconocimiento personal y profesional por todo lo que ha logrado a lo largo de su trayectoria".

También le ha trasladado el agradecimiento de todos los palentinos por "llevar siempre a gala el nombre de Palencia" y por haber representado a la ciudad "con dignidad y orgullo".

Por su parte, Fernando Delgado ha lamentado la retirada de Cosgaya, asegurando que contar con alguien en el equipo nacional es "muy importante" para un deporte que es "bastante minoritario" en la provincia de Palencia.

"Es un deportista que ha trabajado muy bien y ha conseguido muy buenos resultados, aunque a veces no haya estado suficientemente considerado", ha asegurado Delgado, agradeciendo su ejemplo como deportista.