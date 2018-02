El ´Mapfre´ da todo un recital y recupera el liderato de las ´In Port´

Guangzhou (China), 3 feb (EFE).- El VO65 'Mapfre' español de Xabi Fernández ha dado todo un recital de navegación y se ha impuesto, con un tiempo de 45 minutos y 20 segundos en la quinta Regata en Puerto de la Volvo Ocean Race - Vuelta al Mundo por Etapas- que este sábado se ha disputado en Guangzhou (China).

Ha sido una regata en puerto especial porque se ha disputado en el delta del río de Las Perlas, junto al famoso puente de Humen, y esto ha provocado viento inestable del norte-noroeste que ha llevado a un aplazamiento en la salida para cubrir un recorrido de unas 6 millas (10 km).

El 'Mapfre' iniciaba esta prueba empatado en el liderato con el 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier, que competía en 'casa' y al que le pudo la presión. Intentó arriesgar en la salida, junto al 'Sun Hun Kai' hongkonés de David Witt y ambos cometieron fuera de línea y fueron penalizados.

El 'Mapfre' apostó, en otra decisión magistral del navegante Joan Vila, por el lado izquierdo del campo de regatas y su salida fue espectacular dejando atrás a todos sus rivales.

El'AkzoNobel' holandés de Simeón Tienpont se colocó detrás de él, mientras que el 'Brunel' del también holandés Bowe Bekkink, con el neozelandés Peter Burling, ganador de la Copa del América a la caña, optaba por el lado derecho del campo de regatas.

Por su parte, el 'Dongfeng', que debió tomar de nuevo la salida tras su penalización, se enganchó en el 'pin' (boya de salida) y quedó ya muy retrasado, perdiendo 900 metros con respecto al 'Mapfre' en el paso por el primer tramo; esto le llevaría al último puesto de la prueba.

En el intermedio del recorrido la ventaja del 'Mapfre' sobre el 'Brunel', que había superado al 'AkzoNobel' en el segundo puesto, era de 49 segundos y la batalla entre los dos holandeses por el segundo puesto era muy cerrada.

Con una navegación segura y sin errores, el barco español afrontó el octavo y último tramo del recorrido con un minuto de ventaja sobre sus dos perseguidores y con el 'Brunel' recuperando la segunda plaza que el 'AkzoNobel' le había arrebatado en el quinto tramo.

El cuarto puesto ha sido para el 'Sun Hung Kai', el quinto para el 'Turn The Tide on Plastic' de Dee Caffari, cerrando la prueba el 'Dongfeng', que no ha podido recuperar posiciones tras su problema en la salida.

Ha sido, después de la de Alicante, la segunda victoria de una regata en puerto del 'Mapfre', cortando la racha de las dos consecutivas del 'Dongfeng' en Ciudad del Cabo y Hong Kong. Además el último puesto del barco de Caudrelier en la de hoy, le ha dado al barco de Xabi Fernández, líder de la clasificación general de la VOR, una ventaja de cinco puntos sobre él en el liderado de la Regatas en Puerto.

Los eventos en Guangzhou se completarán este domingo, a partir de las 05:00 GMT, con una regata Pro-Am (con invitados de los patrocinadores en los barcos). El lunes, día 5, a las 04:30 GMT, la flota retornara a Hong Kong.

La sexta etapa entre Hong Kong y Auckland (Nueva Zelanda), con un recorrido de 6.100 millas náuticas (11.300 km) comenzará el 7 de febrero a las 06:00 GMT.

Clasificación general de regatas en puerto

(Tras la disputa de la quinta prueba en Guangzhou)

Equipo Patrón

.1. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 7+6+6+6+7 32 p.

.2. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) 6+5+7+7+2 27

.3. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 4+7+2+4+6 23

.4. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 2+4+5+5+5 21

.5. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) 5+3+4+0+0 12

.6. Sun Hug Kai (HKG) David Witt (AUS) 3+2+1+3+3 12

.7. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 1+1+3+2+2 9