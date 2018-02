El 'Mapfre' defiende su liderato en una etapa que se presenta muy dura

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El VO65 'Mapfre' español de Xabi Fernández, líder de la general de la Volvo Ocean Race -vuelta al mundo por etapas-, afronta el reto de defender su liderato en la sexta etapa de la prueba entre Hong Kong y Auckland (Nueva Zelanda), con un recorrido de 6.100 millas náuticas (11.300 km) y que representa el retorno de la flota al hemisferio Sur.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la salida, la misma se adelantará dos horas.

Es una etapa complicada y antesala de la siguiente entre Auckland e Itajaí (Brasil), la 'reina' de esta edición, con puntuación doble y la más larga con 7.600 millas (14.082 km), en la que los competidores volverán al Océano Antártico para superar el mítico cabo de Hornos.

A estas alturas, esta etapa marca el ecuador de la prueba y la lucha por la victoria parece muy cerrada entre el líder 'Mapfre' y el 'Dongfeng' franco-chino de Charles Caudrelier, a cuatro puntos de él en la general.

El tercer clasificado es ahora el 'Vestas' estadounidense de Charlie Enright, pero no compite en esta sexta etapa debido a los graves daños sufridos en una colisión al final de la cuarta.

Esto representará una buena oportunidad para escalar posiciones para el 'Sun Hung Kai' de David Witt, cuarto, a 14 puntos del líder, y el 'Brunel' del holandés de Bouwe Bekking, quinto a 16.

Los equipos han reforzado sus tripulaciones y el único de los seis que tomarán la salida que no presenta cambios en la tripulación respecto a la etapa anterior es el 'Mapfre'.

Su rival directo, el 'Donfeng' franco-chino de Charles Caudrelier, ha hecho tres cambios. Vuelve su navegante Pascal Bidegorry, por Franck Cammas, Marie Riou releva a la suiza Justine Mettrau y el chino Xeu Liu ('Black') entra por Chen Jin Hao (Horace).

En el 'AkzoNobel' holandés, el neozelandés Justin Ferris retorna en el puesto de Peter van Niekerk. En el también holandés 'Brunel' retornan a la tripulación el neozelandés Pete Burling, el italiano Alberto Bolzan y el belga Louis Balcaen, relevando a Rome Kirby, Sam Newton y Jens Dolmer.

El ganador de la cuarta etapa entre Melbourne y Hong Kong, el 'Sun Hung Kai' hongkonés solo presenta un cambio con la entrada del portugués Antonio Fontes por el australiano Luke Parkinson.

El 'Turn The Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari es el que presenta más cambios con el retorno del francés Nico Lunven tras el nacimiento de su hijo, junto al australiano Lucas Chapman, la neozelandesa Bianca Cook y el inglés Henry Bomby. No compiten en la etapa Bleddyn Mon, Martin Stromberg, Federico Melo y Elodie Mettraux.

Clasificación general en la salida de la sexta etapa

Hong Kong-Auckland (Nueva Zelanda)

Etapas 1ª2ª3ª 4ª5ª

.1. Mapfre (ESP) X.Fernández (ESP) 6+8+15+4+1 34 puntos

.2. Dongfeng (CHN) Ch.Caudrelier (FRA) 5+6+12+6+1 30

.3. Vestas (USA) Ch.Enright (USA) 8+5+10+0+0 23

.4. Sun Hung Kai (HKG) D. Witt (AUS) 3+2+6+ 8+1 20

.5. Brunel (HOL) B. Bekking (HOL) 2+4+8+ 3+1 18

.6. AkzoNobel (HOL)S. Tienpont (HOL) 4+3+2+ 5+1 15

.7. Turn on Plastic(GBR) D.Caffari (GBR) 1+1+4+ 2+1 9

La quinta etapa, de enlace entre Hong Kong y Guangzhou otorgó un punto a todos los equipos, excepto el 'Vestas' que no compitió.