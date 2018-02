Noriaki Kasai: "Sentí mucha presión, pero lo conseguí"

PyeongChang (Corea del Sur), 8 feb (EFE).- El saltador de trampolín japonés Noriaki Kasai, que a los 45 años se convertirá en plusmarquista histórico, al participar por octava vez en unos Juegos de invierno, en los de PyeongChang, indicó este jueves en la citada localidad surcoreana que sintió "mucha presión, pero" que es feliz, porque lo consiguió.

Kasai, que en los Juegos de Sochi, hace cuatro años, fue segundo, añadiendo una segunda plata a la que había logrado veinte años antes en la cita de Lillehammer'94 (Noruega), remató la faena con un bronce por equipos en la cita olímpica rusa.

El nipón, que lleva 29 años en activo, detenta todo tipo de récords de veteranía, entre ellos el de ser el ganador de más edad (42) en la Copa del Mundo, competición en la que subió al podio con 44 y en la que nadie se aproxima a sus 537 comparecencias, en las que ganó 17 veces.

"Sabía que ésta iba a ser mi octava edición en unos Juegos, que iba a ser un nuevo récord; y que la idea de batir un nuevo récord me iba a someter a una presión tremenda. Pero lo logré", explicó Kasai tras el entrenamiento de este jueves en la rampa pequeña, donde competirá el sábado en la prueba que inaugurará los saltos de trampolín.

El japonés, que en los Juegos de PyeongChang 2018 también competirá en el trampolín grande, detenta asimismo la plusmarca de medallista olímpico de más edad en su deporte, al capturar hace cuatro años la citada plata con 41.

"Después de los Juegos de Sochi tuve una agenda muy ocupada fuera de las competiciones. Y durante ese periodo de escasez de entrenamientos, logré resultados de cierto nivel", indicó.

"Eso me convenció de que, entrenándome más, sería de nuevo competitivo", explicó el 'abuelo volador', que admitió que este jueves aún se puso algo nervioso antes de saltar.

"Estaba nervioso; y después de saltar dos veces no me sentía bien. Busqué mi mejor salto en el tercer intento y lo conseguí. Y me sentí realmente aliviado, después de eso", explicó el gran Noriaki Kasai este jueves en PyeongChang.