Oca: "Nos espera un Europeo muy apretado"

Barcelona, 18 abr (EFE).- Miki Oca, entrenador de la selección española femenina de waterpolo, pronosticó este miércoles "un Europeo muy apretado", después del nivel que han mostrado los equipos en la Europa Cup.

"El equipo ha competido bien este invierno, pero el nivel es muy parecido. Nos espera una campeonato muy apretado", afirmó Oca quien, no obstante, no ocultó que España "tiene opciones" de alzarse con el título en el Europeo, que se disputará del 14 al 28 de julio próximo en las piscinas Picornell de Barcelona.

El seleccionador español asistió al acto de presentación de los trofeos y medallas del Europeo, que se celebró en el auditorio de Allianz Seguros, el principal patrocinador del evento. Unas medallas de metacrilato, bañadas en oro, plata y bronce, que recrean la pelota con la que se juega a waterpolo.

España, actual subcampeona mundial y que viene de ganar el bronce en la Europa Cup, (Grecia ha sido oro y Rusia plata), ha quedado emparejada en el Europeo en el Grupo B con Rusia, Serbia, Alemania, Hungría y Turquía.

"Es factible quedar primeras de grupo, pero también terceras. Rusia y Hungría son los rivales más potentes. Los podemos ganar, pero también nos pueden ganar a nosotros. Pero si trabajamos vienen durante el Europeo, tendremos opciones", insistió Miki Oca.

Si en categoría femenina serán doce las selecciones que compitan por el título, repartidas en dos grupos de seis, en categoría masculina estarán representados dieciséis países, que se distribuirán en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

España ha quedado encuadrado en el Grupo B, junto a Montenegro, Francia y Malta, un grupo que el jugador internacional Alberto Barroso calificó de "fácil".

"Montenegro es el rival a batir, pero como digo siempre, para ser campeón de Europa hay que ganar a todos los rivales con los que te vaya cruzando", opinó.

Su compañero Marc Minguell apuntó que la selección española masculina afronta esta cita con especial ilusión, no solo porque se celebra en casa sino porque además el equipo vuelve a sentirse competitivo tras lograr la medalla de plata en la Europa Cup (perdió la final ante Croacia).

"Hacía muchas años que no estábamos entre los tres primeros y, aunque la Europa Cup sea una competición nueva, hemos vuelto a subir al podio, y eso es para estar muy contentos, aunque sabemos que aun queda mucho trabajo por hacer", indicó.

Miguel del Toro también coincidió con Miguell en que la selección viene "de hacer un resultado muy bueno", pero advirtió que ganar una medalla en el Europeo no va a ser fácil, porque hace tiempo que no se consigue: "Hace mucho que no estamos en el podio, y eso no lo debemos olvidar".

Por su parte, Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación, recordó que solo faltan 87 para que Barcelona vuelva "a convertirse en la capital" de uno de los deportes de agua y se dirigió a los jugadores y jugadoras presentes en el acto.

"Os vamos a pedir un esfuerzo enorme, la ilusión, las ganas y el sacrificio, que siempre lo hacéis, para ayudar a llevar a nuestro waterpolo a lo más alto en una competición europea", concluyó.