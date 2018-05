Saúl Craviotto: "Quiero salir por la puerta grande"

Madrid, 7 may (EFE).- El piragüista español Saúl Craviotto, dos veces campeón olímpico y en tres ocasiones del mundo, declaró este lunes en Madrid que espera "salir por la puerta grande" en las prueba de K4 500 metros de la cita de Tokio 2020.

"Quiero salir por la puerta grande y creo que físicamente estoy incluso más rápido que hace tres años. Estoy fuerte, motivado e ilusionado con un proyecto nuevo y espero hacerlo bien en Tokio", manifestó el palista en un acto celebrado en la agencia de viajes 'B the travel brand'.

Aunque sostuvo que no tiene "una obsesión de ir a por esa quinta medalla, Craviotto dijo irá por el récord y tratar de ser el máximo medallista olímpico español". El leridano atesora además una plata y bronce olímpicos.

Respecto al oro conseguido en los Juegos de Río 2016, señaló que "es difícil expresar lo que se siente". "Cuando lo consigues es un estallido de emociones, de alivio, como que ha merecido todo la pena. Una explosión de felicidad en ese momento", aseguró.

Sin embargo, Craviotto declaró que "para llegar a los momentos de triunfo te tienes que tropezar muchas veces, tienes que caerte". "Yo lo he aprendido a base de palos y las veces que más he fracasado, el año siguiente ha sido mi mejor temporada. A veces es bueno caer y aprender de los errores", añadió.

A cerca de su retirada tras esa competición, aseguró que "es bonito saber que todo tiene un principio y un final". "Alargarlo por alargarlo no me apasiona, no me ilusiona", precisó.

"Hay que ir siempre a por el oro, porque si aspiras al bronce o la plata acabas quedando quinto siempre. Hay que ir a por todas", concluyó Saúl Craviotto.

El piragüista, de 33 años, ganó el oro en la prueba de K2 500 de Pekín 2008 junto Carlos Pérez Rial y en K1 200 en los de Ríos 2016 con Cristian Toro como compañero.

Se colgó la plata en el K1 200 de Londres 2012 y el bronce en el K1 200 de Río 2016.

En los Mundiales acumula tres oros (K1 4x200 en 2009, 2010 y 2011), dos platas (K2 200 en 2009 y 2010) y dos bronces (K1 200 en 2013 y 2014).

En el K4 500 forma actualmente equipo con el balear Marcus Cooper Walz y los gallegos Cristian Toro y Rodrigo Germade. Tambiénson especialistas en la modalidad Roi Rodríguez y Carlos Arévalo.