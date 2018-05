Loriente: ´Es momento de analizar qué se ha hecho mal o de forma insuficiente´

Madrid, 28 may (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Remo (FEDEREMO), Asunción Loriente, en el cargo desde febrero, cree que es el momento de analizar "qué se ha hecho mal o por qué no se ha hecho lo suficiente" en la planificación deportiva anterior, que no ha incorporado esta disciplina a los medalleros internacionales.

"Está muy claro que el proyecto deportivo no ha cuajado por el motivo que sea. Yo soy juez árbitro, no técnico o entrenadora, y hay cosas que se me escapan. Pero lo que no se me puede escapar es que si no llegas arriba es porque algo estás haciendo mal, o porque no has hecho lo suficiente por el camino. Es el análisis que tenemos que hacer este año", dijo Loriente en una entrevista con EFE.

El remo es uno de los escasos deportes que ha quedado en los últimos años en España fuera de los éxitos mundiales y olímpicos que disfrutan otras modalidades.

"No estamos dando lo que deberíamos dar, hay que encontrar dónde está el fallo, hay que analizarlo", subrayó la presidenta.

Ante el comienzo de la temporada internacional esta semana en la Copa del Mundo de Belgrado, España afronta el año con cambios en algunas embarcaciones, en busca de las mejores opciones para los Mundiales de septiembre en Bulgaria.

"Belgrado será el primer test, pero en los Mundiales recibiremos las primeras notas y veremos si estamos acertando", dijo Loriente.

El cambio que mantiene a la federación "más a la expectativa" es el del cuatro sin timonel masculino, que en 2017 fue bronce europeo y que ha cambiado a media tripulación: Alexander Sigurbjornsson y Pau Vela entran ahora con Jon Carazo e Ismael Montes.

Dos skiffistas, Rubén Padilla y el habitual David Prada, competirán por la plaza en esta modalidad, "a ver quién está en mejor condición".

"Para el dos sin de los chicos, este fin de semana llevamos a Jaime Canalejo y Javier García. Vamos a ver si resulta. Los resultados nos servirán para analizar", insistió la presidenta.

"Virginia Díaz en skiff, las chicas del dos sin timonel siguen siendo Anna Boada y Aina Cid..., tienen mucha proyección", precisó Loriente, que celebró el título europeo júnior obtenido este fin de semana por la aragonesa Esther Briz en skiff.

"El año pasado fue campeona del mundo. Evidentemente ella, su club y su entrenador han hecho un trabajo magnífico", destacó.

"No tenemos un equipo grandísimo. Este año vamos a respetar lo que está programado, pero en las circunstancias en las que estamos debemos apostar por los que tengan posibilidades. Entre esta primera y la tercera Copa del Mundo (Lucerna, Suiza, 13-15 de julio) se decidirá el equipo para el Mundial", avanzó.

Loriente, de 46 años y juez árbitro internacional desde 2004, accedió a la presidencia de la federación española tras ganar las elecciones celebradas en febrero por la dimisión de Luis Miguel Oliver; llevaba en el cargo solo diez meses pero que no consiguió que la asamblea le aprobase los presupuestos.

Anteriormente el medallista olímpico Fernando Climent (plata en 1984) había sido presidente durante seis mandatos.

"Este año será muy complicado. Empiezo con un proyecto deportivo y económico que no es mío y prácticamente no he podido tocar nada", afirmó Loriente. "Tengo que asumir lo que tengo, sin decir que sea malo, pero quizá habríamos planteado otras cosas. Vamos a ver qué sale, ahora empiezan los exámenes", añadió.

"Estamos a mitad del ciclo olímpico. El objetivo en alto nivel evidentemente es clasificar al mayor número posible de barcos para los Juegos de Tokio 2020. A nivel nacional", continuó, "mi deseo es que los clubes, sobre todo los pequeños, vean que la federación trabaja para ellos. No tienen esa sensación".

"Yo soy de un club muy pequeño, el Club de Mar de Castropol (Asturias), y conozco sus dificultades. Quizá no podamos ayudarles económicamente pero sí de otra forma. Si a un técnico del equipo nacional le pones unos días a disposición de un club, a nosotros no nos cuesta prácticamente nada y a ellos les das la vida", comentó.

El problema, lamentó, es que el remo es "un deporte difícil de practicar y muy caro".

La subvención que ha concedido este ejercicio el Consejo Superior de Deportes a su federación es de algo más de 1,1 millones. "Muy poco dinero para lo que necesitamos", aseguró Loriente, "y más de 300.000 menos que el año pasado, no sé por qué".

"Estamos muy limitados, no somos una federación que tenga recursos propios importantes. Vamos a pasar un año muy complicado. Si no generas recursos no te ven, y si no te ven no generas recursos. Somos muy difíciles de vender, y más por nuestra historia reciente", dijo sobre la escasez de grandes resultados.

Asunción Loriente es una de las tres mujeres al frente de una federación deportiva española. Completan la lista Julia Casanueva, en vela, e Isabel García, en salvamento y socorrismo.

"El remo es un mundo muy de hombres, pero hay que perder el miedo. En mi gremio de jueces estamos igualadas o somos más. Sin embargo, hay menos deportistas. Vamos dando pasos. Cuando me examiné de árbitro internacional en 2004 coincidí con otra árbitro belga (Gwenda Stevens) y ahora las dos somos presidentas", indicó.

Loriente ha aparcado casi del todo su labor de juez, aunque en septiembre acudirá a los Mundiales, que ya tenía concedidos.

"Yo tenía mi meta en los Juegos de Tokio. Ahora espero ir allí por otros motivos, por haber clasificado barcos", dijo.

Que el remo español sea visible en la federación internacional (FISA) es otro de sus objetivos. "Este año se eligen bastantes comisiones y quiero que tengamos a alguien. Es importante estar donde se deciden las cosas".

FEDEREMO celebra en 2018 el centenario de su constitución. Cuando Loriente llegó a la presidencia se encontró con que esta conmemoración "no estaba ni metida en presupuesto".

"Creo que se merece más. Haremos cositas y el acto central será en noviembre en el Club Maritim de Barcelona, donde se creó", dijo.

Presidenta "a tiempo completo, sin sueldo" de una federación que cuenta con unas 3.000 licencias, Loriente dijo que no tiene previsto "estar quince años" en el cargo.

"Pero una vez que me meto en algo, no me echo atrás. Espero que nos salga bien para pensar en postularme otra vez en 2020. En un periodo tan corto da tiempo a apagar fuegos y poco más", señaló.