Caudrelier: "Estamos cerca de alcanzar nuestro sueño y esto nos motiva más"

Cardiff (Reino Unido), 8 jun (EFE).- El francés Charles Caudrelier, patrón del VO65 franco-chino 'Dongfeng', líder de la general de la Volvo Ocean Race con un punto de ventaja sobre el 'Mapfre' español de Xabi Fernández, declaró que están "cerca de alcanzar" su sueño, por el que han estado "trabajando durante tanto tiempo".

"Esta es la mejor manera de mantenerse motivado y de pensar en el resultado", señaló.

"Realmente tenemos que tomar la iniciativa y no solo seguir a los demás; los otros deben seguirnos. No vamos a verlos demasiado, ya que ahora son los dos barcos contra nosotros y no solo uno", advirtió.

Este viernes se disputa la regata en puerto de Cardiff y para los equipos es la última oportunidad de prepararse para la salida de la penúltima etapa de la prueba entre Cardiff y Gotemburgo, que podría ser decisiva para determinar el vencedor de esta edición.

De entrada, mientras el 'Mapfre' mantiene su tripulación habitual, Caudrelier ha realizado tres cambios en la suya. Ha apostado fuerte recuperando a la suiza Justine Mettraux, al francés Fabien Delahayer y al chino Liu Xue 'Black', que relevan a la francesa Marie Riou, al neozelandés Stu Bannatyne y al chino Chen Jinhao 'Horace'.

"Soy consciente del potencial del 'Mapfre', no en vano han liderado la prueba en siete de las nueve etapas disputadas hasta hoy. Por esto he dejado ya de pensar en las matemáticas y en los puntos y pensar solo en ganar esta etapa", comentó Caudrelier.

Pero el barco de Caudrelier aún no ha ganado una etapa. y por esto consideró que "ganar la siguiente etapa sería muy importante para cualquiera de los tres equipos" que van en cabeza - El 'Brunel' holandés es tercero a tres puntos de él-.

"Aún no hemos ganado una etapa y nos encantaría hacer eso ahora. Sé que la presión para mi tripulación es máxima, pero tenemos que lidiar con eso", aseguró.

El 'Mapfre' de Xabi Fernández ha liderado la gran mayoría de la carrera, ha ganado tres etapas, pero ha tenido problemas para mantenerse en forma en las últimas ocho semanas y ahora ha sido la segunda vez que el equipo español ha cedido la ventaja en el liderato al 'Dongfeng'.