"El que diga que Zozulya es bueno para el Betis, es un necio o un ciego"

"El que diga que Zozulya es un buen futbolista para el Betis es un necio o un ciego", ha segurado con rotundidad el consejero Rafael Salas en Radio Sevilla.

"Hay una serie de intangibles y variables que determinan el fichaje de los futbolistas y que triunfen o no. Que me definan qué es un hombre de fútbol. Todos tenemos uno dentro, en función de los partidos que hayamos visto y sufrido; otra cosa son conocimientos. Por eso, yo critico el tema del hombre de fútbol: aquí, o tienes muchos años de experiencia o no eres un hombre de fútbol. En los tiempos de Lopera no decidían los técnicos", indicó Salas.

Respecto a la planificación actual, dijo: "Quiero ser autocrítico. Claro que nos hemos equivocado, claro que no estamos subiendo a la velocidad que esperábamos, pero aquí no hay varita mágica para cambiar esto. No hay más solución que ilusión, ganas y capacidad de reestructuración, más que de personas, de procesos. Cuando escucho la palabra Lopera diciendo que va a venir se me revuelven las tripas después de lo que dejó y con un concurso culpable. No se puede hablar de él como alternativa. Navegar un barco con olas de diez metros alrededor es muy difícil. Pero, insisto, nos hemos equivocado. En el fútbol son resultados y estamos en el puesto 14 y con 27 puntos. No es nuestro objetivo", añadió.

Finalmente, dejó entrever que a Miguel Torrecilla no se le tocará la silla: "Es de los mejores directores deportivos que puede tener el Betis, en sus cinco años más visibles en el Celta ha culminado temporadas magníficas con fichajes extraordinarios, pero en el primer año no podemos pedirle que acierte en todo. Todo se ve ennegrecido por los resultados. Los procesos que se siguen en la dirección deportiva para hacer un fichaje son bastante mejores que el 80 por ciento del resto. Pero eso en el fútbol no sirve; sólo los resultados. Puedes hacer un proceso de fichaje magnífico, con seis análisis de técnicos, con evaluación económica, pero luego llega y no se adapta o su mujer tampoco, y todo eso influye", justificó.