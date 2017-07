El Inter niega acercamientos del Sevilla por Jovetic

Todavía no parece claro que Jovetic vuelva a jugar en Nervión la próxima campaña. Tras rechazar el pago de la opción de compra del jugador balcánico por 14 millones, la marcha de Vitolo hizo llenar las arcas de la entidad hispalense, viendo en Jovetic un buen objetivo en el que invertir parte de ese dinero.

Sin embargo, y aunque el jugador desea regresar a Sevilla, el Inter de Milán niega que haya contactos del equipo hispalense por el delantero. Hace unos días, su agente pedía prisa al Sevilla para cerrar la operación, pero las declaraciones del director deportivo del Inter, Piero Ausilio, en Sportitalia, no indican la existencia de movimientos para su fichaje: "No hay nada. Es jugador del Inter y por ahora no va a ninguna parte".

La operación se encuentra estancada, curiosamente cuando el jugador ha mostrado su deseo por volver, el Sevilla por comprarlo, y el Inter por venderlo. No obstante, parece que el asunto no se prolongará mucho más de esta semana, tenga un resultado u otro.