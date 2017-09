1-0: El francés Rémy acaba con la resistencia del Athletic

Un gol del francés Loïc Rémy en el minuto 87 acabó con la condición de invicto del Athletic Club, que no sólo no había perdido, sino que no había encajado un solo tanto en sus tres anteriores encuentros de LaLiga Santander.

La entrada en el campo del internacional galo, por un discreto Vitolo, revitalizó al equipo grancanario en el tramo final del choque ante un conjunto bilbaíno que parecía conformarse con el empate.

El inicio del encuentro fue prometedor, con varias ocasiones claras para unos y otros, pero el partido se fue atascando, de más a menos, y terminó incluso de forma accidentada con la lesión de Halilovic en el equipo local.

El Athletic presentó una alineación con rotaciones masivas tras su partido del jueves pasado en Berlín ante el Hertha, con la intención de refrescar al equipo y con la mente puesta también en el del próximo miércoles en San Mamés frente al Atlético de Madrid.

Así, entre otras variaciones, la más significativa fue la posición de Iñaki Williams como delantero centro, donde pierde gran parte de su potencial.

La Unión Deportiva dispuso de dos buenas ocasiones en los minutos 6 y 8, y ambas nacidas de las botas de su metrónomo, Jonathan Viera, pero en la primera Kepa rechazó el disparo de Halilovic y en la segunda Calleri falló en el control y la pelota se le fue muy larga, cuando se quedaba solo ante el portero internacional.

También tuvo las suyas el Athletic, como un mano a mano de Williams ante Chichizola que rechazó el portero argentino y una volea de Sabin Merino que atrapó el cancerbero.

Después de la lesión de Halilovic, lastimado en el tobillo izquierdo en una disputa con Raúl García, no hubo más noticias de unos y otros en las áreas hasta los minutos finales de este periodo.

El internacional Vitolo, recién salido de una lesión, recordó a todos que estaba sobre el campo con una de sus típicas incursiones por el flanco izquierdo, pero su centro raso lo abortó Saborit.

El Athletic, que perdió temporalmente a Unai Núñez tras un encontronazo con Chichizola, pudo marcar también en el tiempo de prolongación, pero la volea de Susaeta la rechazó de nuevo el portero de Las Palmas, con demasiado trabajo.

Tras el descanso, Chichizola volvió a ser decisivo en una valiente salida para abortar una llegada de Sabin Merino y el choque entró en una fase de indefinición, por lo que el 'Cuco' Ziganda metió en el campo a Muniain y Aduriz con la intención de llevarse todo el botín.

Las Palmas, cuyo estilo poco se parece ya al que tenía con Setién en el banquillo, se vio sin el balón durante muchos minutos y también empleó el juego de contragolpe y directo en muchas jugadas. Los amarillos incluso han perdido parte de su identidad de cantera, con solo cuatro canarios en el once inicial.

El francés Rémy se incorporó al juego por un desaparecido Vitolo, en un intento de desestabilizar por la izquierda, y su aparición coincidió con una recuperación de la Unión Deportiva ante un Athletic que pareció dar síntomas de conformidad con el empate.

Precisamente una arrancada plena de potencia de Rémy, en el minuto 83, la acabó otro de los fichajes, el marroquí Oussama Tannane, con un disparo a la parte externa del poste en la mejor ocasión de Las Palmas en todo el encuentro.

Fue un aviso claro, porque cuatro minutos después otra arrancada de Rémy la finalizó con una gran maniobra dentro del área y un disparo raso cruzado, inalcanzable para Kepa, acabando con la resistencia visitante.

- Ficha técnica:

1 - UD Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Ximo Navarro, Lemos, Dani Castellano; Aquilani, Javi Castellano (Vicente Gómez, min. 84); Halilovic (Tannane, min. 37), Jonathan Viera, Vitolo (Rémy, min. 64); y Calleri.

0 - Athletic Club: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; Iturraspe (Beñat, min. 86), Vesga; Susaeta (Muniain, min. 63), Raúl García, Sabin Merino (Aduriz, min. 63); y Williams.

Gol: 1-0, min. 87: Rémy.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Calleri (min. 58), y a los visitantes Laporte (min. 60), Aduriz (min. 64) y Vesga (min. 77).

Incidencias: partido disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.213 espectadores. Realizó el saque de honor el Rocasa Gran Canaria, campeón de la Supercopa de España de balonmano femenino.