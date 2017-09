Diego Costa no guarda rencor a Antonio Conte

Diego Costa ha asegurado este viernes que no guarda rencor al italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, pese a que éste le informó a través de un mensaje de texto que no contaba con él para esta temporada y que tenía que buscarse equipo.

El jugador hispano-brasileño se encuentra ahora rumbo a Madrid para cerrar su fichaje por el Atlético. El conjunto madrileño y el Chelsea, club en el que Costa jugó los últimos tres cursos, acordaron ayer el traspaso, valorado en unos 62 millones de euros.

A comienzos de verano, Diego, de 28 años, se declaró en rebeldía y se negó a incorporarse a los entrenamientos de los 'Blues', buscando el anhelado traspaso al Atlético que por fin se ha dado.

El jugador no entraba en los planes este curso del técnico Conte, quien, supuestamente, le hizo saber al final de la temporada pasada a través de un escueto mensaje de texto que no contaba con él y que tenía que buscarse un nuevo equipo.

"No estoy molesto con Conte, para nada. No estoy molesto con nadie y no guardo rencor con nadie; todo está bien", respondió Costa al ser preguntado si se sentía dolido por la forma en la que Conte le había tratado.

"Todo el mundo sabe lo mucho que amo a los aficionados del Chelsea", añadió el ariete, en unas declaraciones a Splash News que recoge hoy la cadena británica Sky Sports.

Costa lleva 99 días sin jugar un partido de fútbol oficial, desde el pasado mes de junio, en un encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Macedonia.

El autor de 59 goles en 120 partidos oficiales con los 'Blues', ganador de dos títulos de la Premier League, acusó el mes pasado, cuando todavía estaba en Brasil, al club londinense de tratarlo como un "criminal".