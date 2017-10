Germán Pezzella: "El objetivo de Argentina cada vez que va al Mundial es ganarlo"

El internacional argentino Germán Pezzella aseguró hoy que el objetivo de la Albiceleste "cada vez que va al Mundial es ganarlo" y que, a nivel personal, está decidido a trabajar duro para quedarse en la lista del técnico Jorge Sampaoli.

Pezzella, actual defensa del Fiorentina cedido por el Betis, admitió que sellar el pase al Mundial en la última jornada de las eliminatorias fue un gran "descargo de presión y tensión", en una entrevista con Efe en el centro deportivo del club italiano, en Florencia (centro de Italia).

En una larga conversación, el futbolista nacido en Bahía Blanca hace 26 años repasó sus experiencias en el River Platel, habló de sus ambiciones de cara al futuro y de su vínculo particular con sus compatriotas Daniel Passarella y Roberto Ayala.

Pregunta. ¿Qué potencial tiene Argentina para el próximo Mundial?

Respuesta. Logramos clasificar a Argentina al Mundial y ahora, además con el técnico estabilizado y con un año por delante, hay que intentar prepararlo de la mejor manera. Después de esa preparación, se verá cuáles son los jugadores que el técnico ve mejor. El objetivo de Argentina cada vez que va al Mundial es ganarlo. En Argentina se puede llegar a finales y lo que sea, pero si no ganas no se toma real dimensión de lo que uno consigue.

P: ¿Qué emoción fue para usted recibir la primera llamada de Argentina para los trascendentales duelos contra Perú y Ecuador?

R: Uno siempre espera que le convoquen, todavía no había tenido esa posibilidad. Sabía que esta vez era una posibilidad concreta, pero tampoco sabía si realmente iba a suceder. Para mí fue una alegría enorme porque uno siempre trabaja, más allá del día a día, con la esperanza de que llegue esa oportunidad. Ha llegado y fue buenísimo, pero uno también se enfoca en que esto tenga continuidad y que sea el inicio de un camino largo y que no haya sido solo una cosa aislada.

P. ¿Cómo vivió la plantilla los momentos previos al último partido contra Ecuador?

R. El ambiente era de fe, de saber que Argentina de cara al segundo partido en Ecuador dependía de sí misma para, cómo mínimo, estar en el repechaje. Pero está claro que uno no se esperaba a esa altura de la eliminatoria estar todavía con la duda de entrar en el Mundial. Había un clima de confianza, de fe, pero también de tensión. Era la última oportunidad que teníamos de ir al Mundial. Después, todo se dio a la perfección y entonces las cosas quizás se calmaron un poco. Necesitábamos los tres puntos pero teníamos la fe de que podíamos conseguirlo.

P. En su opinión ¿por qué Argentina tuvo tantas dificultades?

R. Hay que tomarlo por lo que es. Si uno mira atrás, ve que hubo muchos cambios, cambios de técnico, cambios de directivos, y eso repercute en todos los sentidos.

P. Usted se formó futbolísticamente en el River Plate. ¿Qué aprendió de ese club?

R. El River es mi casa, llegué con 15 años desde una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, hice el colegio allí. Fueron ocho años de una intensidad enorme. Yo estaba allí cuando uno empieza a tener noción un poco de la vida.

P. En el River surgió una gran amistad con Daniel Passarella. ¿Qué le transmitió?

R. Cuando él asumió el cargo de presidente del River, yo estaba jugando allí, era chico y estaba dando mis primeros pasos en Primera División. Estuvo cercano a mí en ese momento, sobre todo en el tema de las posiciones en el campo. En el equipo en ese momento la mayoría eran jugadores grandes y yo a lo mejor era uno de los más chicos. Él siempre estuvo conmigo, aconsejándome ya sea futbolísticamente o extra-deportivamente. Siempre tuvo buenas palabras para mí y siempre le agradecí por eso.

P. ¿Tuvo un ídolo en particular cuando era pequeño?

R. El que más miraba en esa edad cuando empezada a tomar noción del fútbol profesionalmente fue el "Ratón" Ayala. Era quizás en el mejor momento a nivel de selección, fue de los mejores defensores centrales que ha tenido la selección y yo estaba pendiente de él.

P. ¿Cuáles son los estadios en los que más le gustó jugar?

R. Voy a decir que es el del River, porque para mí cada vez que entro a ese estadio me pasan un montón de cosas. Me tocó el año pasado ir a la despedida de (el argentino) Fernando Cavenaghi y solo al entrar, a jugar un partido relajado con amigos, me entraban muchas cosas en el cuerpo. Para mí lo que siento en ese estadio no lo siento en ningún otro. Y como espectador, el Bernabéu es especial. Parece que tiene cuatro edificios a los costados, no termina nunca para arriba. La verdad es que es uno de los estadios que me encantan.

P. Usted nació en Bahía Blanca, una ciudad en la que también crecieron grandes deportistas como el jugador de baloncesto Manu Ginobili o el futbolista Rodrigo Palacio. ¿Los conoció personalmente?

R. Con Palacio tenemos muchos amigos en común, nos hemos conocido cuando yo era un chico. Tenemos una relación muy cordial y cada vez que nos vemos es muy buena gente. Con Ginobili no tuve la suerte de hablar personalmente, pero sí de saludarle. La realidad es que últimamente han salido deportistas de la ciudad no solo en el fútbol sino también en el baloncesto o otros deportes.

P. ¿Cómo se encuentra en Florencia?

R. Llegué hace dos meses, fue todo bastante rápido por el hecho de que llegué un día antes del comienzo del torneo. Había que adaptarse rápido. Es una ciudad hermosa y todo es muy lindo.

P. ¿Cómo es su relación con los compañeros latinoamericanos?

R. Siempre es bueno que haya compañeros latinoamericanos, argentinos, uruguayos, colombianos. Tenemos costumbres parecidas y también el idioma.

P. ¿Qué opina de la temporada que está viviendo su compatriota Giovanni Simeone?

R. Gio está bien, es un chico muy joven, tiene claro lo que quiere y el año pasado lo demostró en Génova. Este año llegó acá como una de las apuestas fuertes del club y es una carga importante para él, y es una carga linda porque tiene la condición para hacerlo totalmente.

P. Usted ya se enfrentó al Inter de Mauro Icardi y el Juventus de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. ¿Cómo juzga los momentos que están viviendo?

R. Mauro, el otro día (marcó) tres goles en un clásico y ganó 3-2, creo que no se puede pedir más. Estuve compartiendo con él en la selección argentina y la verdad es que es un jugador que dentro del área se mueve muy bien. Pipa y Paulo, momento difícil qué sé yo. Paulo falló un penalti el otro día (ante el Milan) y venía de fallar uno con el Atalanta. Fueron dos situaciones puntuales que te marcan un poco.

Es verdad que el Pipa Higuaín ha estado un poco en el foco de las críticas y demás, pero para mí son dos jugadores 'top'. Se puede tener racha buena o menos buena, pero son jugadores que te marcan la diferencia en una sola jugada y te tiran un partido a la basura.