Valverde: ´Mañana la prueba para todos, no sólo para los que juegan menos´

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestado hoy que la visita de mañana a la Nueva Condomina, en su estreno en la Copa del Rey, será "una prueba para todos", no solo para los futbolistas que están teniendo menos participación y que serán titulares contra el Murcia.

"El fútbol es una prueba para todos permanentemente. Cada día tenemos que demostrar por qué estamos aquí y, en ese sentido, mañana habrá en el campo jugadores que quizá han jugado menos, pero desde luego es una prueba para todos nosotros, también para el entrenador", ha argumentado.

Para Valverde, visitar en una eliminatoria copera a "un equipo histórico", como el Murcia, aunque ahora esté Segunda B, no deja de tener su exigencia.

"Debemos responder a lo que tendremos delante: un equipo con mucha ilusión y una ciudad volcada con él, porque el Barça va a allí. Para ellos es el partido del año", ha indicado.

Uno de los futbolistas que estará en el once azulgrana mañana, tal como ha adelantado Valverde, será el defensa Thomas Vermaelen, quien aun no ha debutado en partido oficial esta temporada.

"Vermaelen se está entrenando muy bien. He hablado alguna vez con él, porque estoy muy contento con su rendimiento, pero es difícil meter a cuatro centrales en una lista y cada uno tiene que esperar su oportunidad. La suya será seguramente mañana", ha desvelado.

Quienes no estarán en la Nueva Condomina serán los dos últimos ocupantes de la enfermería azulgrana: los centrocampistas Arda Turan y Aleix Vidal.

En el caso de este último, el entrenador del Barça ha reconocido que tiene "unas pequeñas molestias en tobillo intervenido", de las que ha recaído, "pero que son solucionables".

Con Messi, Luis Suárez y Umtiti sancionados y Ter Stegen, Sergio Busquets, Iniesta y Paulinho fuera de la lista, Valverde tendrá que tirar de suplentes habituales y completar la convocatoria con algunos jugadores del B.

El técnico extremeño ha dado un consejo a los que tengan su oportunidad en el partido de Copa: "Que tiren para delante. Es mejor pasarte de frenada que no llegar. Desde luego, no pasar desapercibidos, porque eso es lo peor".

La confección de la convocatoria copera, que se conocerá tras el entrenamiento de esta tarde, seguramente sería muy diferente si estos dieciseisavos de final fueran a partido único.

A Valverde no le importaría que el torneo se disputará con eliminatorias de solo noventa minutos -"sería más emocionante y los entrenadores seguro que tendríamos más disgustos", ha dicho- pero con una condición: "Que sea sorteo puro desde el primer momento", para que los equipos grandes no tuvieran que jugarse cada cruce únicamente en el campo de los de inferior categoría.

Al margen de la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona ha sido cuestionado por el posible interés del club en reactivar las negociaciones por el centrocampista del Liverpool Philippe Coutinho en el mercado de inverno.

Ernesto Valverde ha sido claro: "Si hay algún interés en algún jugador que no está aquí, me gustaría que no fuera retransmitido en directo por todos. Yo, ahora, estoy más preocupado por Aleñà, Arnáiz u Oriol Busquets (jugadores que están destacando en el Barça B)". EFE

gmh/fa/rdm

(foto) (vídeo)