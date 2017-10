0-2. El Valencia deja casi sentenciada la eliminatoria en La Romareda

El Valencia C.F. sentenció la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le enfrentó al Real Zaragoza tras ganar por 0-2 en La Romareda con ambos tantos conseguidos en la segunda mitad.

El primero llegó en un córner en el minuto 80 rematado por Rodrigo y el segundo, en el tiempo añadido, por medio de un penalti transformado por Parejo.

El partido fue jugado por una gran mayoría de suplentes en ambos conjuntos con dos partes diferentes.

En la primera hubo mucho tanteo dando la sensación de que el conjunto maño no quería cometer errores que propiciaran contragolpes de su rival; y por eso no arriesgaba en el medio campo cuando tenía el balón en su poder, y un Valencia que no tenía prisa ya que contaba con la ventaja del partido de vuelta en Mestalla.

La segunda fue más abierta y decantó jugada de estrategia que culminó un Rodrigo que apenas llevaba diez minutos sobre el terreno de juego y cerró un penalti en la prolongación.

Al principio del encuentro la igualdad en cuanto a posesión del balón fue la tónica pero sin llegadas claras a las áreas. Sin embargo, conforme transcurrieron los minutos el Valencia comenzó a adueñarse del esférico y a acercarse con más intención al área zaragocista.

Así, en el minuto 26, Nacho Gil remató ligeramente alto un balón dentro del área y el equipo "che" tuvo varios acercamientos aunque ninguno con opciones de tomar la delantera en el marcador.

El Real Zaragoza pareció quitarse el miedo a las contras de su rival superada la media hora de juego y con dos buenas acciones del exvalencianista Vinicius avisó a los visitantes de que también era capaz de darle un susto.

De hecho, el punta brasileño puso un centro con peligro que atajó el meta Doménech en el minuto 36 y uno más tarde remató a la media vuelta en el área estrellando el esférico en el lateral de la red.

Cuando ya el primer periodo se encaminaba a su final llegó la mejor oportunidad de ambos conjuntos en un gran remate con rosca del chileno Fabián Orellana ajustado al poste que sacó con una gran mano el cancerbero zaragocista Álvaro Ratón.

Tras el tiempo de descanso el Valencia dio un paso adelante y empujó a los propietarios del terreno cerca del borde de su área aunque, como en el primer tiempo, sin ocasiones. De hecho, la mejor para los levantinos en esos minutos fue una cesión de Papunashvili al meta Ratón que salió rozando el poste de la meta local en el minuto 55.

El equipo de "Natxo" González le dio la réplica cinco minutos más tarde con una fulgurante contra de Vinicius que puso un excelente balón en la cabeza del recién ingresado Raí que se fue lamiendo el poste de la meta del conjunto foráneo.

Esa oportunidad, como en los primeros 45 minutos, abrió los mejores momentos un Real Zaragoza que perdió el miedo y buscó la meta del equipo de Marcelino García Toral.

Pombo, en el minuto 72, probó a Domenech de nuevo, que tuvo que hacer una gran estirada para evitar lo peor.

Con la igualdad instalada de nuevo sobre el césped fue el balón parado el que adelantó a los foráneos en el minuto 80 con un cabezazo del internacional Rodrigo a la salida de un córner.

Cuando ya parecía que el 0-1 era definitivo llegó un penalti sobre Nacho Gil en tiempo de prolongación que convirtió Parejo y que dejó la eliminatoria vista para sentencia aún falta la vuelta en Mestalla.



-- Ficha técnica:

0 - Real Zaragoza: Ratón; Álberto Benito (Delmás, min.56), Grippo, Jesús Valentín, Lasure; Zapater (Febas, min.70), Raúl "Guti"; Papunashvili, Buff (Raí, min.46), Pombo; y Vinicius.

2 - Valencia C.F.: Jaume Doménech; Nacho Vidal, Gabriel Paulista, Vezo, Lato; Nacho Gil, Maksimovic, Parejo, Andreas Pereira (Rodrigo, min.69); Santi Mina (Guedes, min.77) y Orellana (Carlos Soler, min.79).

Gol: 0-1 min.80. Rodrigo; 0-2. min.91. Parejo (penalti).

Árbitro: Medié Jiménez (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Vezo y Nacho Vidal.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante unos 16.000 espectadores.