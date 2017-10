Codina: "El Real Madrid me enseñó a respetar siempre al compañero y al rival"

Jordi Codina (27 de abril de 1982, Barcelona), portero del CF Fuenlabrada, vuelve a reencontrarse con el Real Madrid, en el que vivió siete temporadas entre cantera y primer equipo y donde asegura que le enseñaron "a respetar siempre al compañero y al rival".

Volver a jugar contra el Real Madrid era ya un deseo que tenía pocas opciones de cumplirse para Codina. Se hará realidad el jueves, titular en la ida de los dieciseisavos de Copa del Rey en el estadio Fernando Torres, donde espera que la ilusión empuje a su equipo a un gran partido ante el vigente campeón de Europa y de Liga.

En una entrevista con EFE analiza a antiguos compañeros que son referentes del equipo de Zinedine Zidane, al que siempre vio preparado para triunfar en el banquillo.

Pregunta: ¿Cómo ha acabado Codina en el Fuenlabrada?

Respuesta: El año pasado estuve en Reus en Segunda División pero no tuve la oportunidad de jugar porque mi compañero lo estaba haciendo muy bien. Cuando acabó la temporada decidí buscar otra experiencia y me llamaron de Fuenlabrada, que llevaba buscándome varios años, y me sedujo mucho su idea porque tenemos un objetivo muy claro y ambicioso.

P: ¿Qué ha encontrado en Fuenlabrada?

R: A un presidente que tiene un objetivo claro, que es que el equipo suba a Segunda División. Está apostando fuerte por ello y estamos encantados con él. Además, somos un grupo muy bueno en el vestuario, todos nos llevamos muy bien, con gente joven y otros que ya no lo somos tanto, pero un ambiente muy bueno.

P: Tanto usted como Cata Díaz han jugado este tipo de partidos, pero la mayoría de sus compañeros no los han vivido. ¿Cómo de importante es su experiencia?

R: Tanto Cata como yo intentamos demostrar todo lo que sabemos sobre el campo para que el equipo crezca. El resto nos tiene mucho respeto e intentamos ayudarles tanto dentro como fuera del campo. Como si fuéramos un hermano mayor.

P: ¿Qué valores le enseñó el Real Madrid?

R: Lo primero a respetar siempre, tanto a tu compañero como al rival. Esto lo he intentado demostrar en todos los equipos que he estado. Y también trabajo, trabajo y trabajo. Como se entrena se juega y eso es una gran verdad.

P: Después de marcharse de la casa blanca ha tenido varias aventuras y alguna exótica.

R: Cuando salí del Real Madrid llegué a Getafe y hubo años muy buenos. Luego no fueron malos pero nos tocó sufrir un poco más y se ven las cosas de otra manera. En Chipre la experiencia fue buena y estuve encantado allí. El año pasado en Reus fue bien aunque no tuve la suerte de jugar, pero me trataron muy bien allí y todavía sigo hablando con los compañeros.

P: ¿Cómo se prepara un encuentro tan grande como el del Real Madrid?

R: Es un partido muy bonito tanto para el club como para la ciudad. Yo la verdad es que lo afronto como un partido normal aunque, cuando llegue, habrá algún nervio por las ganas de jugarlo. En lo que rodea estamos viviendo algo poco habitual aquí, se ve cómo la gente del club está haciendo muchas cosas para dar una gran imagen y es bonito. Ojalá se pudiera vivir siempre así.

P: Conoce a muchos jugadores del Real Madrid a los que se va a enfrentar. ¿Cómo es posible pararlos?

R: Son los mejores del mundo, los actuales campeones de Europa y de Liga y solo hay que ver el equipo que tienen. Son muy efectivos y más contra un equipo como el nuestro, que somos de una categoría inferior. Pero nosotros vamos a jugar el partido, disfrutar la experiencia e intentar ponérselo difícil.

P: Desde su época, cómo ha crecido Marcelo.

R: Recuerdo cuando llegó al Madrid de joven, no tenía pelo (risas). Ha crecido un montón. Para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Juega de lateral pero actúa como extremo y aporta mucho al equipo.

P: ¿Cómo ve la crítica a Benzema?

R: Quien discute a Benzema que me lo explique, si no lo quieren allí que nos lo den a nosotros. Es un delantero top, de los mejores del mundo. Los delanteros van a rachas, cuando la meten son los mejores del mundo y cuando no, ya no valen.

P: ¿Se puede soñar con un 'Fuenlabrazo'?

R: Primero hay que ser realistas porque somos un equipo de Segunda B contra un campeón de Liga y Champions, así que lo normal es que nos ganen, aunque intentaremos ponerles las cosas difíciles. Si tenemos la suerte de sacar un buen resultado en casa será perfecto y ya veremos con qué mentalidad vamos al Santiago Bernabéu. Pero lo importante es que lo encaremos como un partido para disfrutar y divertirnos.

P: ¿Pensaba que el Zidane futbolista que conoció se convertiría en un entrenador tan reconocido?

R: Le conocí siendo portero del filial y subía todos los días a entrenar con el primer equipo. Ha sido una estrella como jugador al nivel de Cristiano, para mí era un entrenador que valía para el Real Madrid. Sabe cómo hay que tratar a los jugadores y se ha adaptado muy bien, solo hay que ver lo que dicen los jugadores de él. Ha conseguido dos Ligas de Campeones en dos años, así que poco más que añadir.

P: ¿Qué piensa del momento de Cristiano?

R: Solo hay que verlo. El año pasado en el Reus, donde la mayoría son del FC Barcelona, me decían 'no hace nada, solo mete goles', pues que yo sepa en el fútbol lo que vale es meter goles. Tampoco voy a descubrir yo ahora a Cristiano. Está en un momento en el que no tiene una racha muy buena pero va a llegar y va a meter goles. Tiene un espíritu de competitividad único y es un ganador.