1-2. El Leganés impone su experiencia ante un rival valiente

El Leganés impuso su experiencia, y la rapidez de su ataque, para vencer por 1-2 a un rival valiente, que le plantó cara desde el inicio, pero que no fue capaz de materializar las ocasiones de las que disfrutó ante la bien plantada defensa visitante.

Ambos equipos supieron organizarse en el campo desde el inicio, con las defensas bien posicionadas, lo que puso en serias dificultades la capacidad de creación de las dos plantillas, que no querían arriesgarse a que, en una contra, se inaugurara el casillero, sobre todo, en el caso de los vallisoletanos.

Eso no implicaba que, dentro de la filosofía del Real Valladolid y Leganés, no buscaran sorprender al rival, con el control del balón y, aunque de manera esporádica, con intensidad en ataque, si bien ninguno encontró finalización, puesto que las escasas ocasiones de gol no llegaron a ser peligrosas.

Por los locales lo intentaron Guitián, cuyo cabezazo salió desviado y Gianniotas, quien tuvo la oportunidad más clara en el minuto 39, pero su disparo salió demasiado cruzado y se fue a la derecha de la portería de Champagne, cuando el público prácticamente ya había cantado el gol.

El griego optó por disparar cuando pudo haber pasado a Villalibre, que estaba solo, pero su lanzamiento no llegó a inquietar al meta visitante, quien previamente había cometido un error en su salida.

También el Leganés trató de abrir el marcador y dispuso de dos jugadas claras para haberlo conseguido, pero ni Brasanac pudo marcar tras un buen contragolpe, puesto que su disparo se fue por encima de la meta local, ni lo logró Naranjo, ya que Guitián sacó el balón casi bajo palos.

Por tanto, el equilibrio en el juego derivó en un empate a cero goles al descanso, más favorable a los vallisoletanos que al Leganés.

Consciente de esa situación, el conjunto madrileño no desaprovechó la primera jugada de ataque que dispuso en la segunda mitad y, Diego Rico, con un gran disparo raso cruzado, sorprendió a Becerra para subir el primer tanto para su equipo.

Pero el Real Valladolid no se vino abajo con ese gol del Leganés y, en el minuto 52, Cotán cabeceó al fondo de la red un saque de falta que realizó Sergio Marcos, devolviendo así las tablas al marcador.

Ninguno de los dos equipos se conformó con el resultado pero, aunque el Valladolid lo intentó, no pudo superar el buen planteamiento de la defensa visitante, mientras que el Leganés aprovechaba mejor los espacios para aproximarse con más intención a la portería de Becerra.

Y en una de esas jugadas, El Zhar interceptaba un balón para ofrecerle un gran pase a Beauvue quien, tras una carrera en solitario, se plantó solo delante del meta local para batirle por bajo y establecer el definitivo 1-2, que deja prácticamente sin opciones a los vallisoletanos para el partido de vuelta.



Ficha técnica:

1 - Real Valladolid: Becerra; Moyano, Calero, Guitián, Nacho; Gianniotas, Sulayman, Cotán (Toni, m.80), Hervías (Óscar Plano, m.80); Sergio Marcos y Villalibre (Mata, m.80).

2 - C.D Leganés: Champagne; Tito, Mantovani, Ezequiel Muñoz, Diego Rico; Gumbau, Morán (Eraso, m,46); El Zhar, Naranjo (Szymanowski, m.65), Brasanac; y Koné (Beauvue, m.82).

Goles: 0-1, m.47: Diego Rico. 1-1, m.52: Cotán. 1-2, m.87: Beauvue.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Diego Rico (m.28), Morán (m.36), Ezequiel (m.76) y Brasanac (m.78), del Leganés.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante 7.289 espectadores.