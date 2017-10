Mel: "Cuando un entrenador genera dudas es muy difícil llegar al final"

Pepe Mel ha asegurado el día después de su despido como técnico del Deportivo que "cuando un entrenador genera dudas es muy difícil llegar al final".

El técnico madrileño compareció en el estadio de Riazor junto al presidente del club, Tino Fernández, y con la presencia del director deportivo, Richard Barral, y otros tres consejeros, Juan José Jaén, Dani Ramos y Martín Pita en la sala de prensa.

"Estoy rozando los 200 partidos en Primera y cuando un entrenador genera dudas es muy difícil llegar al final, pero son resultados. La persona que está a mi lado (Tino Fernández) es el primero que querría que ganáramos al Girona. No tengo reproche hacia nadie, el único reproche puede ser a mi cuerpo técnico y a mí mismo. Reflexionaremos", dijo.

Mel dejó claro que él no se retira con esta destitución, que quiere "seguir en esta profesión", que es muy bonita y del Deportivo señaló que "hay equipo para una temporada digna en Primera".

"Ha sido un honor estar en el Deportivo. Hicimos lo humanamente posible mi cuerpo técnico y yo para que las cosas funcionaran, pero esto es un juego y muchas variables no dependen de ti", apuntó.

Mel afirmó que no le "gusta hablar del pasado" ahora que ha salido del equipo porque puede sonar a "excusa" y se fue sin reproches.

"Soy autocrítico y todo eso es algo personal, que se queda para mí y el cuerpo técnico. He pasado por esta situación varias veces y hoy no es día de eso. El equipo no está en descenso y estoy seguro de que nosotros esperábamos más. El equipo debe estar, como dice el presidente, en la línea del presupuesto que tiene. Si no es así, algo no hemos hecho bien", dijo.

En este sentido, añadió que no tiene "nada que decir del trabajo del presidente" y que "sería irresponsable" que el Consejo de Administración no tomara "la medida que considera mejor".

"Puedo errar como todo el mundo yerra en un planteamiento, en una lista de convocados, en el once, pero no tengo ninguna duda, siempre que se me dio un objetivo lo cumplí, aunque entiendo las decisiones y no tengo nada que decir. Estoy segurísimo de que el Dépor va a estar donde desea y no dudes de que conmigo también lo hubiera estado", aclaró.

Mel aseguró que se ha "sentido muy cómodo" en el club y reveló que recibió la llamada de Tino Fernández para comunicarle la destitución llegó este martes a las 16 horas, dos antes de que el equipo iniciara el entrenamiento que él había programado.

"Tampoco hay que darle muchas vueltas a eso. Lo importante es que el equipo reaccione para bien", sostuvo el técnico.

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, le deseó "toda la suerte del mundo" en el fútbol y en lo personal porque es "un gran entrenador y una gran persona" y se refirió a la tendencia a despedir entrenadores de su Consejo de Administración, con cinco destituciones en menos de cuatro años.

En este sentido, puso el ejemplo de otros clubes, como su próximo rival, la UD Las Palmas, que ha tenido "seis", y recordó que su actual entrenador, Pako Ayestaran, dirigió al Valencia, por el que han pasado "siete técnicos" en el mismo periodo.

"No tomamos una decisión porque una estadística nos siente bien o mal. Ojalá esto no hubiese pasado, pero si llega, lo hacemos poniendo por delante el bien del club", declaró.

Fernández, quien dijo haber "respaldado totalmente" a Mel, aseguró que no es "anormal" haber tenido seis entrenadores a sus órdenes en tan poco tiempo y sostuvo que lo "anormal, en positivo", es que el equipo que ha confeccionado tenga un tope salarial para luchar por un objetivo más ambicioso que el de la permanencia pese a la deuda que arrastraba.

"Con una deuda concursal de 90 millones estamos al nivel competitivo de equipos que deben cero. No estamos luchando por salvarnos a trancas y barrancas, no hemos hecho el esfuerzo de reestructurar deuda, tener más ingresos y menos gatos e ir al mercado para no tener rendimientos y resultados. Es un proyecto ambicioso", afirmó.

"Hay equipos de tope salarial similar al nuestro y nadie piensa que puedan estar luchando por el descenso y yo tampoco me lo planteo", agregó.

Así se lo ha trasladado a los jugadores: "El fútbol tiene estas cosas que la primera pieza a la que se mira es el entrenador, parece que es lo más sencillo de cambiar para ver si mueve las otras piezas, pero todos tenemos que dar ese paso adelante en muchos sentidos".

Fernández incluso consideró "muy injusto cargar todo hacia un cuerpo técnico", si bien advirtió de que la destitución no se ha debido "solo" al partido con el Girona (1-2), marcado, dijo, por un "pésimo arbitraje".

En su comparecencia también afirmó que "de las opciones" que se plantearon para suplir a Mel, la del hasta este martes técnico del filial, Cristóbal Parralo, "era la mejor".

"Confiábamos plenamente en él, reúne las características que pueden hacer que el proyecto funcione bien", señaló el dirigente deportivista.