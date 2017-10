El Consejo de la FIFA declara campeones del mundo a todos los campeones de la Copa Intercontinental

El Consejo de la FIFA, reunido este viernes en Calcuta (India) ha aprobado que todos los equipos europeos y sudamericanos ganadores de la Copa Intercontinental entre 1960 y 2004 sean declarados campeones del mundo.

La Copa Intercontinental la disputaron entre esos años el campeón de la Copa de Europa/Liga de Campeones y el vencedor de la Copa Libertadores. Hasta 1979 se disputó a doble partido y a partir de ahí a encuentro único.

A partir de 2005 el torneo cambió de formato y pasó a denominarse Mundial de Clubes con la entrada de los campeones del resto de confederaciones.

Milan (ITA), Peñarol (URU), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU) y Real Madrid (ESP) son los que lograron más títulos, con tres.

El Real Madrid posteriormente sumó dos más del Mundial de Clubes y el Milan uno. En este formato el Barcelona, con tres, es el que más títulos ha logrado.

- Palmarés de la Copa Intercontinental

Año Campeón Subcampeón Resultado

================================================================

1960 Real Madrid (ESP) Peñarol (URU) 0-0 y 5-1

1961 Peñarol (URU) Benfica (POR) 0-1, 5-0 y 2-1

1962 Santos (BRA) Benfica (POR) 3-2 y 5-2

1963 Santos (BRA) Milán (ITA) 2-4, 4-2 y 1-0

1964 Inter (ITA) Independiente (ARG) 1-0, 0-2 y 1-0

1965 Inter (ITA) Independiente (ARG) 3-0 y 0-0

1966 Peñarol (URU) Real Madrid (ESP) 2-0 y 2-0

1967 Racing (ARG) Celtic (ESC) 0-1, 2-1 y 1-0

1968 Estudiantes (ARG) Manchester U.(ING) 1-0 y 1-1

1969 Milán (ITA) Estudiantes (ARG) 3-0 y 1-2

1970 Feyenoord (HOL) Estudiantes (ARG) 2-2 y 1-0

1971 Nacional (URU) Panathinaikos (GRE) 1-1 y 2-1

1972 Ajax (HOL) Independiente (ARG) 1-1 y 3-0

1973 Independiente (ARG) Juventus (ITA) 1-0

1974 At. Madrid (ESP) Independiente (ARG) 0-1 y 2-0

1975 No se disputó

1976 Bayern Múnich (GER) Cruzeiro (BRA) 0-0 y 2-0

1977 Boca Juniors (ARG) Borussia M. (GER) 2-2 y 3-0

1978 No se disputó

1979 Olimpia (PAR) Malmoe (SUE) 1-0 y 2-1

1980+ Nacional (URU) Nottingham F.(ING) 1-0

1981 Flamengo (BRA) Liverpool (ING) 3-0

1982 Peñarol (URU) Aston Villa (ING) 2-0

1983 Gremio (BRA) Hamburgo (ALE) 2-1

1984 Independiente (ARG) Liverpool (ING) 1-0

1985 Juventus (ITA) Argentinos Jrs.(ARG) 2-2 (4-2)

1986 River Plate (ARG) Steaua Bucarest (RUM) 1-0

1987 Oporto (POR) Peñarol (URU) 2-1

1988 Nacional (URU) PSV Eindhoven (HOL) 2-2 (7-6)

1989 Milán (ITA) Nacional (COL) 1-0

1990 Milán (ITA) Olimpia (PAR) 3-0

1991 Estrella Roja (YUG) Colo Colo (CHI) 3-0

1992 Sao Paulo (BRA) Barcelona (ESP) 2-1

1993 Sao Paulo (BRA) Milán (ITA) 3-2

1994 Vélez S.(ARG) Milán (ITA) 2-0

1995 Ajax (HOL) Gremio (BRA) 0-0 (4-3)

1996 Juventus (ITA) River Plate (ARG) 1-0

1997 Borussia D. (ALE) Cruzeiro (BRA) 2-0

1998 Real Madrid (ESP) Vasco de Gama (BRA) 2-1

1999 Manchester U. (ING) Palmeiras (BRA) 1-0

2000 Boca Juniors (ARG) Real Madrid (ESP) 2-1

2001 Bayern Múnich (GER) Boca Juniors (ARG) 1-0

2002 Real Madrid (ESP) Olimpia (PAR) 2-0

2003 Boca Juniors (ARG) Milán (ITA) 1-1 (3-1)

2004 Oporto (POR) Once Caldas (COL) 0-0 (8-7)

- Historial del Mundial de Clubes:

Año Campeón Subcampeón Resultado

---------------------------------------------------------------

2000 Corinthians (BRA) Vasco Gama (BRA) 0-0 (4-3 p)

2005 Sao Paulo (BRA) Liverpool (ING) 1-0

2006 Internacional (BRA) Barcelona (ESP) 1-0

2007 Milan (ITA) Boca Juniors (ARG) 4-2

2008 Manchester U. (ING) LDU (ECU) 1-0

2009 Barcelona (ESP) Estudiantes (ARG) 2-1

2010 Inter (ITA) Mazembe (RDC) 3-0

2011 Barcelona (ESP) Santos (BRA) 4-0

2012 Corinthians (BRA) Chelsea (ING) 1-0

2013 Bayern Múnich (GER) Raja (MAR) 2-0

2014 Real Madrid (ESP) San Lorenzo (ARG) 2-0

2015 Barcelona (ESP) River Plate (ARG) 3-0

2016 Real Madrid (ESP) Kashima Antlers (JPN) 4-2