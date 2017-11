Massa dice que Sainz le molestó "a propósito" y que se lo reconoció

El brasileño Felipe Massa (Williams) afirmó este sábado que el español Carlos Sainz (Renault) le molestó "a propósito" durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Brasil, penúltima cita del Mundial de Fórmula Uno.

"Estaba muy contento con la clasificación hasta la Q3, cuando perdí una vuelta porque un piloto me molestó a propósito. Es muy decepcionante. Si cometes un error, es una cosa, pero no fue un error, fue a propósito. Hablé con él. Desgraciadamente, no empezaré en la posición que debería empezar", acusó al español en declaraciones a Sky Sports que recoge motorsport.com.

"Estaba muy por delante de él cuando salí del garaje. Después de la curva 5 le dejé pasar, pero estaba mucho más por delante que él. Se puso completamente delante de mí, muy cerca, y perdí tiempo, como pudiste ver. Eso pasó", explicó.

"Le dije 'me molestaste a propósito' y me respondió 'sí, lo hice porque tú me molestaste durante el fin de semana'. Tal vez le molesté en alguna vuelta de las tandas largas. Nunca lo haría a propósito, eso es demasiado. He hablado con él muchas veces y espero que los comisarios tomen la decisión adecuada", concluyó.