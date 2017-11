Australia y Honduras, última bala para estar en Rusia

Australia y Honduras jugarán este miércoles en Sydney el segundo duelo de la repesca en busca del pase al Mundial de Rusia 2018, que los dos países no pudieron sellar de manera directa y al que llegan tras empatar 0-0 en el choque de ida el pasado día 10 en San Pedro Sula, norte hondureño.

Los hondureños llegaron el domingo a Sydney tras una escala en Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de una hazaña ante los australianos, quienes buscarán evitar que el rival les anote un gol y sentenciar el partido lo antes posible.

El seleccionador de Australia, Ange Postecoglou, dijo en la víspera que la selección australiana tendrá una mejor actuación en Sydney por el buen estado de la cancha del Estadio ANZ, lo que no tuvo en San Pedro Sula, ya que estaba "pesada" por la lluvia de horas antes del partido.

Postecoglou no ocultó tras el partido en San Pedro Sula que les "preocupa" que Honduras pueda "anotar un gol", porque le complicaría las cosas a Australia. El timonel de los australianos regresó a Sydney "conforme" con el resultado en Honduras "porque no se perdió", pero "no satisfecho" porque lo que quería "era ganar".

Ahora su pretensión es que su equipo desde el primer minuto imponga un ritmo alto y lo pueda mantener durante todo el compromiso, para el que recupera a varias de sus grandes referencias, Mathew Leckie -el mejor para el técnico hondureño, Jorge Luis Pinto-, Robbie Kruse, Mark Milligan y su capitán, Tim Cahill, que se perdieron la ida por sanción o lesión.

Para Honduras el triunfo o un empate con goles sería la gloria, pues se clasificaría para su tercer mundial consecutivo, después de los de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y el cuarto desde el de España 1982.

El entrenador de Honduras, Jorge Luis Pinto, dijo antes de viajar a Australia que la clasificación la buscarán en Sydney "con un triunfo", pero "conscientes" de que el rival "es difícil" porque "tiene un buen equipo", al que en su opinión se le puede vencer "si se le sabe controlar" su juego.

Pinto considera además que con un juego rápido a la contra, con balones precisos a la espalda de la zaga, puede superar a Australia. Y no lo ha ocultado en la última conferencia de prensa. Al margen, también ha pedido concentración a sus hombres para no cometer fallos y frenar a un oponente que dispone de velocidad, fuerza y fútbol aéreo porque "lo saben hacer bien" debido a que cuentan en sus filas con varios hombres que juegan en Europa y siete mundialistas.

Para este encuentro de vuelta Honduras también ha recuperado a dos de sus principales figuras, su capitán Maynor Figueroa, en la defensa, y a Alberth Elis, en la delantera.

En el partido de ida Honduras tuvo unas tres ocasiones de anotar en el primer tiempo y solamente una en el segundo, cuando Australia ejerció más control del terreno y la pelota.

Los australianos pudieron sentenciar la contienda y dejar herida a Honduras, pero desaprovecharon al menos tres claras oportunidades frente a la portería hondureña.

Pinto, muy recordado por el brillante papel de Costa Rica bajo su dirección en el Mundial de Brasil 2014, ha reiterado en Sydney que su sueño es "regresar a Honduras con la clasificación para alegría de todos los hondureños".

El estratega del país centroamericano también quiere repetir en Australia la hazaña de Honduras de haberle vencido en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 por 2-1.

Aquella selección olímpica que participó en esos juegos era dirigida por Ramón "Primitivo" Maradiaga.

Probables alineaciones:

Australia: Maty Ryan; Mathew Jurman, Milos Degenek, Trent Sainsbury; Mathew Leckie, Mile Jedinak, James Troisi, Mark Milligan, Aaron Mooy; Tomas Rogic y Tomi Juric o Tim Cahill.

Seleccionador: Ange Postecoglou.

Honduras: Donis Escober; Brayan Beckeles, Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Emilio Izaguirre; Alfredo Mejía, Jorge Claros, Alex López, Romell Quioto; Alberth Elis y Eddie Hernández.

Seleccionador: Jorge Luis Pinto.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG).

Estadio: ANZ de Sydney.

Hora: 20.00 local (-11.00 GMT; 10.00 CET).