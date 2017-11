Asensio: ´Cristiano siempre vuelve´

Marco Asensio afirmó que Cristiano Ronaldo "siempre vuelve", convencido de que cambiará su mala racha liguera en goles y destacó que le ve "con muchas ganas".

"Veo muy bien a Cristiano, como siempre, con muchas ganas. En Liga no está teniendo fortuna de cara al gol pero Cristiano siempre vuelve y va a volver a los números que nos tiene acostumbrados", aseguró en rueda de prensa en Nicosia.

Marco Asensio reflexionó sobre su situación en el equipo, con paciencia a la espera de minutos de Zinedine Zidane y afirmando que no se compare su situación con la de Álvaro Morata la pasada temporada.

"Siempre intento trabajar, sigo con la misma ilusión de ser cada vez más importante en este equipo, intentando aprovechar los minutos que me de el entrenador, sean 20, 5 o de titular", dijo.

"El caso de Morata es diferente, era una vuelta al Real Madrid en la que quería ser más importante. Yo tengo 21 años, soy joven, como quien dice estoy empezando en esto, voy a seguir trabajando e intentando aprovechar los minutos para tenerlos en partidos importantes", añadió.

El centrocampista pese a tener menos protagonismo admite que está "bien" y que sigue "con las mismas ganas de siempre" esperando oportunidades. "Mi inicio de temporada ha sido bueno, espero poder seguir aportando goles y el buen juego que puedo aportar al equipo".

Y se mostró cómodo con la presión. "Me gusta tener responsabilidades, me siento muy cómodo aportando cosas al equipo. No me sentía con ningún tipo de presión, es más me gusta tenerla para demostrar todo lo que tengo dentro en el campo".

Sobre la visita al APOEL, Asensio destacó la ilusión con la que encaran un partido en el que pueden sellar su pase a octavos de final. "Hemos venido a ganar el partido, sabemos que es de máxima exigencia, que con una victoria nos clasificaremos para los octavos de final. Venimos con la intención de ganar y hacer un buen partido"

"Es un rival complicado en su casa que necesita ganar para seguir vivo en la competición. Venimos con la intención de ganar para cerrar el pase a octavos de final y con toda la ilusión del mundo".