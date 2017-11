Jordi Alba resguarda el invicto y la ventaja del Barcelona

Un magnífico envío de Leo Messi, perfectamente rematado por Jordi Alba a poco del final, permitió al Barcelona empatar en Mestalla ante el Valencia (1-1), con lo que resguarda su invicto y su ventaja al frente de LaLiga Santander.

El encuentro entre el segundo y el primero, no obstante, podía haber cambiado de signo a la media hora, cuando un disparo de Messi fue parado por Neto, pero al portero brasileño se le escapó el balón y entró. El guardameta, tras botar la pelota dentro, la rechazó y el árbitro no dio el gol al no haber visto que la pelota había rebasado ampliamente la línea.

Este error llega justo días después de que se haya anunciado que para la temporada que viene entrará en vigor el videoarbitraje (VAR) en el torneo español.

Dicha acción, de haberse dado por válida, era el premio justo a un Barcelona que cuajó la mejor primera mitad de la temporada ante un Valencia excesivamente replegado y timorato.

Todo cambió tras el descanso. El conjunto Marcelino García Toral, que no pudo estar en el banquillo por sanción, cambió de actitud y pasó a ser protagonista, tanto que se adelantó a los 60 minutos con un tanto de Rodrigo Moreno, máximo goleador español de la liga, a centro de José Luis Gayá.

Soñó con la victoria el Valencia, con un triunfo que hubiera apretado notablemente la cabeza, pero a ocho minutos del final apareció una de las habituales combinaciones salvadores del Barça, con Messi asistente y Jordi Alba sorprendiendo desde la izquierda, para igualar el choque, tras el cual ambos salen reforzados en sus respectivos objetivos.

El Barcelona mantiene los cuatro puntos de ventaja sobre el Valencia y, pese a ceder el segundo empate del curso -el resto de partidos los cuenta por victorias-, dispone de ocho sobre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que el sábado habían ganado sus compromisos ante el Levante y el Málaga, respectivamente.

El Sevilla logró una victoria muy importante para afianzarse en la zona europea al vencer en el estadio de La Cerámica (2-3) a un rival directo como el Villarreal tras remontar un 2-0 adverso.

Unos días después de equilibrar un 0-3 ante el Liverpool en la Liga de Campeones, el conjunto del argentino Eduardo Berizzo revirtió los goles con los que parecía haber encarrilado el encuentro el congoleño Cedric Bakambu (m.19) y el colombiano Carlos Bacca (m.53), que no celebró la diana ante su exequipo.

En un minuto y medio de inspiración el Sevilla igualó el marcador. El defensa francés Clement Lenglet (m.56), al rematar un saque de falta, y el mediapunta argentino Franco 'Mudo' Vázquez (m.57), con un disparo desde el borde del área, firmaron un inesperado empate.

El cuadro andaluz se sintió fuerte con una nueva remontada y volvió a creer. En esta ocasión tuvo su continuidad y alcanzó el triunfo merced a un penalti transformado por el argentino Ever Banega (m.78) tras una entrada a Dani Mercado por Víctor Ruiz, que además fue expulsado.

Atónito por la remontada, por no haber sentenciado, al cuadro de Javi Calleja supo pese a su inferioridad luchar hasta el último segundo para salvar al menos un punto. Tuvo ocasiones, pero no acierto y el Sevilla regresa a casa con un triunfo de un gran valor, el primero lejos del Ramón Sánchez Pizjuán desde el 17 de septiembre en Girona.

Este resultado permite acercarse a Europa a la Real Sociedad, pese a que cedió un empate en Anoeta ante la UD Las Palmas (2-2), que endosa el farolillo rojo de la tabla al Alavés. Es el primer punto del cuadro canario bajo la dirección de Pako Ayestarán.

Fue un partido de alternativas, de llegadas en uno y otro área. Tana adelantó al equipo insular a los 21 minutos, pero la Real Sociedad remontó con goles del brasileño Willian Jose (m.31) y el belga Adnan Januzaj (m.62).

Sin embargo, un despeje de cabeza del meta argentino Gero Rulli lo aprovechó Jonathan Viera, la clase de Las Palmas para igualar con más de veinte minutos por delante, en los que los de Ayestarán estuvieron cerca incluso del triunfo.

También igualaron a dos en el encuentro matinal el Deportivo y el Athletic, dos equipos necesitados de la victoria para oxigenar su situación clasificatoria.

En Riazor se adelantaron los visitantes en dos ocasiones con goles de Markel Susaeta (m.16) e Iñaki Williams (m.60) y respondieron los locales por medio de Adrián López (m.35) y el suizo Fabian Schar. Una vez más ambos equipos tuvieron que aceptar un mal menor.

La decimotercera jornada se completa este lunes con el encuentro entre el Espanyol y el Getafe. El conjunto barcelonés está más necesitado de los puntos tras dos derrotas seguidas.