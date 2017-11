Marcelino: "Me sorprende ser el único entrenador expulsado"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que le sorprende ser a estas alturas de la temporada el único entrenador de Primera que haya sido expulsado, al considerar que no hubo motivos para ello y que quizá otros técnicos lo merecieron más.

Marcelino fue expulsado ante el Espanyol y sancionado con dos partidos, y aunque se podrá sentar en el banquillo mañana en el partido de Copa del Rey ante el Zaragoza, en el siguiente encuentro de Liga, en Getafe, tampoco dirigirá al equipo.

"Mi situación no es fácil. Es indudable que me gustaría estar en el banquillo y poder ejercer mi profesión con total normalidad, pero una decisión me lo imposibilita", indicó.

"Lo intento llevar con naturalidad y al equipo no le influye, pero me sorprende que después de 130 partidos yo sea el único expulsado, cuando se han visto actitudes más propias de expulsión que la mía, en la que no hubo ni menosprecio, ni insulto. Vamos a olvidarlo y a tratar de que no vuelva a ocurrir", añadió.

Respecto al partido de Copa, que afrontan con una cómoda renta por el 0-2 obtenido en La Romareda, el técnico aseguró que respetan al rival y que tendrán la misma actitud mostrada hasta ahora.

"El partido lo vamos a afrontar como cualquier otro, con el ánimo de ganar. Jugamos ante nuestra afición y nuestra idea es seguir con esa unión presente en cada partido en Mestalla. Vamos a ofrecer nuestra máxima actitud con la idea de pasar a la siguiente ronda", explicó.

A pesar de que en la convocatoria solo ha citado a dos defensas centrales, tras las lesiones de Murillo y Garay, el entrenador asturiano dijo que espera no tener problemas.

"Ahora se nos han lesionados dos y espero no sean tres. Hay que ser optimista y no pensar que va a empeorar. Garay estará pronto entre nosotros", añadió.

Respecto a las novedades de Fran Torres y Robert Ibáñez, que han sido convocados por primera vez esta temporada, afirmó que ambos van a contar con oportunidades para jugar mañana.

"Ferran Torres es un futbolista muy joven. Tenemos que cuidarlo, ir paso a paso y no adelantarnos en su proceso de formación. Tiene grandes condiciones y hay que ver su grado de madurez para adaptarse y progresar en su rendimiento", comentó.

Preguntado por la polémica suscitada por el tanto de Leo Messi que no subió al marcador tras sobrepasar la línea de gol, el técnico reconoció que vio entrar el balón y se mostró partidario de aplicar la tecnología para ayudar a los árbitros.

"Prefiero que la tecnología ayude a que todo sea más justo. Los árbitros tienen una labor tremendamente comprometida. En todo este tipo de acciones considero que la tecnología pueden ayudar a impartir justicia", aseguró.