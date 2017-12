Kepa ´es muy buen portero´, pero Zidane cierra filas con Keylor Navas

Los rumores sobre la llegada del portero del Athletic Club de Bilbao, Kepa Arrizabalaga, al Real Madrid, estuvieron presentes en la comparecencia de Zinedine Zidane, quien admitió que "es muy buen portero", pero cerró filas con el costarricense Keylor Navas, "el mejor, sin duda".

"Yo siempre tengo a los mejores, para mí Keylor es el mejor sin ninguna duda", aseguró Zidane antes de dejar caer un elogio al actual portero del Atheltic. "Siempre voy a estar con Keylor y con Kiko (Casilla), con mis jugadores. Kepa es un muy buen portero, no tengo duda, pero no es mi portero".

Hasta en cuatro ocasiones fue preguntado Zidane por el interés del Real Madrid por Kepa. El técnico madridista no quiso confirmar si su llegada puede producirse en el mercado invernal y siempre defendió a sus actuales guardametas.

"Me quedo con Keylor y con Kiko. Veremos cuando se abra el mercado si alguien va a venir. Eso no va a cambiar porque se puede hacer, pero yo tengo a Keylor. De momento no hemos hablado de fichajes. No he pedido nada, no es el momento. Tenemos partidos, cuando se abra el mercado hablaremos", manifestó.

"Hablo de mis porteros, no puedo hablar de los jugadores que van a venir aquí en un futuro. Hay muchos que pueden venir y son buenos como para jugar en el Real Madrid. Ahora no es mi problema, lo es preparar los partidos con los jugadores que tengo. En el futuro veremos", sentenció.