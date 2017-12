Simeone: "El miedo te hace mejor"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó que "el mejor estado mental de un futbolista es cuando éste tiene miedo", porque le "obliga a alcanzar su mejor nivel" y consideró que "estar relajado es nocivo".

En un adelanto publicado hoy de la entrevista concedida al diario francés L'Équipe, que se divulgará íntegramente el sábado, el "Cholo" evocó la energía que transmite a su equipo, finalista de la Liga de Campeones en 2014 y 2016, y afirmó que "cuando el entrenador la reduce, pierde a su vestuario". "Los jugadores perciben lo que siente el entrenador", añadió el técnico argentino.

Simeone, legendario internacional argentino que colgó las botas en 2006, confesó que sigue disfrutando del fútbol como cuando era jugador: "Me gusta el campo, me gusta ganar, me gusta tener miedo de lo que va a pasar".

"Cada vez que empieza un partido, tengo miedo (...) Estar tranquilo es nocivo. Estar relajado es nocivo. Creer que eres el mejor es nocivo", señaló el entrenador del Atlético de Madrid, equipo que dirige desde 2011.

Preguntado por sus vehementes gestos y su visceral actitud durante los partidos, Simeone, de 47 años, dijo que intenta transmitir sus "sentimientos" y su "energía", ambos "necesarios" para el equipo.

"Me altera ver un cuerpo que baja la guardia en el campo, porque sé que va a jugar mal y va a perjudicar al equipo. Por supuesto que vivo el partido, pero lo hago para ayudar a los jugadores a alcanzar su mejor nivel", agregó el "Cholo".