Hugo Mallo: "Si el Deportivo fuera grande, Luisinho no estaría en él"

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, ha criticado tras el derbi gallego (1-3) al jugador del Deportivo Luis Carlos Correia, 'Luisinho', y ha afirmado que si el conjunto coruñés "fuera grande", el jugador luso "no estaría en la plantilla".

Mallo respondió así a unas manifestaciones del jugador del Deportivo en una entrevista, en la que aseguró que es "normal que Celta se sienta importante al venir a Riazor" porque el equipo coruñés es "un club histórico" por los títulos que tiene en su palmarés.

El capitán del Celta le dio la réplica tras la victoria del equipo vigués en ese escenario en el partido que cerró la última jornada del año en LaLiga Santander.

"A Luisinho decirle que no se habla en prensa, si no aquí. El Deportivo si es cierto que fue grande pero ahora mismo si fuera grande, Luisinho no estaría en el Deportivo", comentó en la zona mixta.

Posteriormente, Iago Aspas añadió que Hugo Mallo "es el capitán" y "representa a todos" los jugadores del Celta y también le mandó otro recado al jugador del Deportivo.

"Luisinho dijo que para él es un grande, pero no sé si los últimos cuatro años estuvo metido en una urna, porque llevamos ocho derbis y solo ganó uno", le espetó.

Luisinho, que precisamente estaba a unos metros de Aspas, dijo a los periodistas que "es muy fácil hablar cuando ganan".

"Se ve la cobardía de sus jugadores del Celta; el Deportivo es el mejor equipo de Galicia, un grande en España y no es mentira lo que dije. Sé que le molestó, el Celta está creciendo como equipo pero por historia los títulos están ahí y no hay otra", apuntó el jugador luso.